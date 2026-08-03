Jenseits des Nullsummenspiels

Dieses globale Sommermärchen sollte jedoch nicht von Dauer sein. 2008 brachten Tesla und BYD ihre Elektrofahrzeuge auf den Markt, während die Investmentbank Lehman Brothers mit ihrer Insolvenz die Weltfinanzkrise einleitete. 2012 wurde Xi Jinping Generalsekretär der Kommunistischen Partei Chinas und leitete eine Politik ein, die Chinas Position in den internationalen Wertschöpfungsnetzwerken tiefgreifend verändern sollte. 2014 besetzte Russland die Krim, 2018 führten die USA Strafzölle auf chinesische Waren ein, 2020 traf die Corona-Pandemie mit voller Wucht die Welt. „Resilienz“ und „Disruption“ avancierten zu den zentralen Begriffen des Jahrzehnts.

In der Folge finden sich die Unternehmen in einer Welt wieder, die durch eine dramatische Destabilisierung der Rahmenbedingungen und extreme Volatilität und Unplanbarkeit gekennzeichnet ist. Es ist eine Welt, in der auf Kante genähte Prozesse – maximal schlank, kostenoptimiert und effizient – zu einem existenziellen Risiko werden können. Industrial Operations brauchen deshalb einen deutlich höheren Anteil an Adaptivität und Flexibilität.