IMMOunited mischt den österreichischen Portalmarkt auf

Nur zwei Monate nach dem Launch: Rund 1.000 Kunden, vier Millionen ausgespielte Objekte und ein ungewöhnliches Erfolgsrezept: IMMOunited setzt auf Inserate aus direkten Kundenbeziehungen statt auf automatisch übernommene Fremddaten
Wien, 11. August 2026. Ein neues Immobilienportal braucht für gewöhnlich Zeit, um einen relevanten Objektbestand und Reichweite aufzubauen. IMMOunited zeigt, dass es auch anders geht: Nur zwei Monate nach dem Start des neuen Immobilienportals sind bereits rund 1.000 Kund:innen auf der Plattform aktiv. Sie sorgen für rund 60.000 aktuelle Immobilieninserate. Seit dem Launch haben sich bereits rund 250.000 Unique User auf dem Portal informiert.
Damit entwickelt sich IMMOunited bereits zu einem der reichweitenstärksten Immobilienportale Österreichs. Besonders bemerkenswert: Der Objektbestand wurde nicht über das automatisierte Einsammeln von Inseraten anderer Plattformen aufgebaut - die Immobilien auf IMMOunited stammen aus direkten Kundenbeziehungen.
60.000 Inserate aus erster Hand
Während sich Immobilienportale beim Aufbau ihres Angebots häufig auf die automatisierte Übernahme von Inseraten anderer Plattformen oder externe Datenquellen stützen, verfolgt IMMOunited einen anderen Ansatz: jedes Inserat kommt direkt von einem Vertragspartner.
Die Anbindung erfolgt entweder unmittelbar oder über alle etablierten Maklersoftware Anbieter. Das Ergebnis ist ein Objektbestand, der aus einem gewachsenen Netzwerk von Immobilienunternehmen und Makler entsteht - und damit nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ interessant ist.
Ein Portal auf Basis von Immobiliendaten
Der schnelle Start kommt nicht von ungefähr. IMMOunited bringt bereits seit Jahren eine besondere Verbindung aus Immobiliendaten, Marktinformationen und einem breiten Netzwerk innerhalb der Branche mit. Mit dem Immobilienportal wird dieses Know-how nun unmittelbar für die Immobiliensuche nutzbar.
Genau darin liegt auch die strategische Differenzierung: Wo klassische Portale vor allem die Vermittlung von Angeboten in den Mittelpunkt stellen, will IMMOunited Inserate mit tatsächlichen Marktdaten verbinden.
So sollen Nutzer nicht nur sehen, was angeboten wird, sondern auch besser einschätzen können, was eine Immobilie wert ist, wie sich Preise entwickeln und wie ein Standort tatsächlich einzuordnen ist.
Die nächsten Ausbaustufen stehen bereits fest - damit verfolgt IMMOunited eine klare Vision: Die Immobiliensuche soll nicht bei einem Inserat enden. Sie soll mit verlässlichen Daten beginnen.