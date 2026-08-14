IMMOunited mischt den österreichischen Portalmarkt auf

Der schnelle Start kommt nicht von ungefähr. IMMOunited bringt bereits seit Jahren eine besondere Verbindung aus Immobiliendaten, Marktinformationen und einem breiten Netzwerk innerhalb der Branche mit. Mit dem Immobilienportal wird dieses Know-how nun unmittelbar für die Immobiliensuche nutzbar.

Genau darin liegt auch die strategische Differenzierung: Wo klassische Portale vor allem die Vermittlung von Angeboten in den Mittelpunkt stellen, will IMMOunited Inserate mit tatsächlichen Marktdaten verbinden.

So sollen Nutzer nicht nur sehen, was angeboten wird, sondern auch besser einschätzen können, was eine Immobilie wert ist, wie sich Preise entwickeln und wie ein Standort tatsächlich einzuordnen ist.

Die nächsten Ausbaustufen stehen bereits fest - damit verfolgt IMMOunited eine klare Vision: Die Immobiliensuche soll nicht bei einem Inserat enden. Sie soll mit verlässlichen Daten beginnen.