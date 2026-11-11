Sicher ist sicher scheint nach wie vor das Leitmotiv der Österreicher:innen bei der Geldanlage zu sein. Neben Sparbuch, Lebensversicherung, Wertpapieren und Fonds vertrauen viele auf den guten alten Bausparer. Der ist als Anlageform von früheren Blütezeiten weit entfernt, und doch zählt die Nationalbank aktuell 2,7 Millionen Verträge im Ansparstadium.

Der starke Wunsch nach Eigentum und die erforderlichen Eigenmittel machen den Bausparer attraktiv. 2025 wurden 434.000 Verträge neu geschlossen. Die Einlagen stiegen auf 15 Milliarden Euro, bilanzierte der Bausparkassenverband im Frühjahr, die vergebenen Wohnraumfinanzierungen seien auf 1,7 Milliarden Euro angestiegen. „Eigenmittel werden immer wichtiger“, erklärte Andreas Kaim von der s Bausparkasse und Vorsitzender des Bausparkassenverbandes bei diesem Anlass und zitierte aus einer Umfrage: 52 Prozent der Befragten würden beim Ansparen eindeutig zu Gunsten der Sicherheit auf hohe Gewinne verzichten, 41 Prozent wollten ausgewogen vorgehen: Gesamt wollten 83 Prozent „sicher und risikolos“ sparen.