Der Bausparvertrag ist noch immer eine beliebte Anlageform: 2,7 Millionen Verträge sind gerade im Ansparstadium.©Getty
Bausparen bleibt in Österreich beliebt: ÖGVS hat die vier Bausparkassen auf Rendite, Kosten und Service verglichen.
Sicher ist sicher scheint nach wie vor das Leitmotiv der Österreicher:innen bei der Geldanlage zu sein. Neben Sparbuch, Lebensversicherung, Wertpapieren und Fonds vertrauen viele auf den guten alten Bausparer. Der ist als Anlageform von früheren Blütezeiten weit entfernt, und doch zählt die Nationalbank aktuell 2,7 Millionen Verträge im Ansparstadium.
Der starke Wunsch nach Eigentum und die erforderlichen Eigenmittel machen den Bausparer attraktiv. 2025 wurden 434.000 Verträge neu geschlossen. Die Einlagen stiegen auf 15 Milliarden Euro, bilanzierte der Bausparkassenverband im Frühjahr, die vergebenen Wohnraumfinanzierungen seien auf 1,7 Milliarden Euro angestiegen. „Eigenmittel werden immer wichtiger“, erklärte Andreas Kaim von der s Bausparkasse und Vorsitzender des Bausparkassenverbandes bei diesem Anlass und zitierte aus einer Umfrage: 52 Prozent der Befragten würden beim Ansparen eindeutig zu Gunsten der Sicherheit auf hohe Gewinne verzichten, 41 Prozent wollten ausgewogen vorgehen: Gesamt wollten 83 Prozent „sicher und risikolos“ sparen.
Das Test-Setting
Nach zwei Jahren hat sich ÖGVS den Markt für Bausparen erneut angesehen. Hauptgewicht am Ergebnis hatten die Konditionen mit 60 Prozent: Auszahlungsbeträge, Gebühren und Gestaltungsspielraum waren hier Kriterien. Je 20 Prozent erreichten die Anbieter mit Transparenz & Komfort sowie einem kompetenten Kundendienst, der mit verdecken Anrufen geprüft wurde. Das Anbieterfeld ist überschaubar, vier Bausparkassen bieten diese Sparform an: neben Raiffeisen und Bausparkasse auch Wüstenrot und die zur Bawag gehörende start:bausparkasse.
Gleichklang bei den Renditen, Unterschiede bei den Kosten
Gerechnet wurden fünf Anlageszenarien, die sich bei Sparbetrag, Rate, Einzahlungsrhythmus sowie Alter des Vertragsnehmenden unterschieden. Maximal- und Mindestguthaben wurden auf sechs Jahre Laufzeit angelegt. „In allen Szenarien betrug die Guthabendifferenz zwischen den Anbietern am Ende der Ansparphase maximal 3,1 Prozent“, bilanziert ÖGVS-Projektleiterin Anja Haverkamp. Was bei einer monatlichen Einzahlung von 100 Euro vor Abzug der Kest – je nach Entwicklung der Zinslage – zur Auszahlung kommt, unterscheidet sich also nicht wesentlich. Noch etwas ist den Testteams aufgefallen: „Interessanterweise gab es in der Höhe der Auszahlungsbeträge so gut wie keinen Unterschied zwischen Jugendbausparer und Erwachsenentarif.“
Größere Unterschiede machten die Testteams bei der Vertragsgestaltung und Gebühren aus: Pausieren ist bei allen Anbietern möglich, bei vorzeitiger Kündigung fallen Verwaltungs- und Entschädigungskosten unterschiedlich hoch aus. Haverkamp: „Eine Kündigung im dritten Jahr bei Restlaufzeit der Mindestspardauer von 37 Monaten und einer Monatsrate von 100 Euro kann zwischen 43,20 oder 144 Euro kosten.“ Platz eins in der Hauptkategorie holte Wüstenrot. Mit einer Zinsspanne von 0,1 bis vier Prozent p. a. lag sie minimal unter den Sparzinsen der s Bausparkasse mit 0,1 bis 4,25 Prozent, bot mit einer Vielzahl flexibler Optionen für Notfall oder vorzeitige Kündigung das beste Paket.
Nicht alle Websites aktuell, aber gute Leistung am Telefon
Im Netz präsentieren sich die Anbieter übersichtlich, informativ und serviceorientiert, etwa mit Funktionen wie Bausparrechnern oder Gewinntabellen. Negativ aufgefallen ist den Testteams, dass die Datenbankpflege hinter den Websites offenbar nicht überall à jour ist: „Leider waren die Konditionen in diesen Tabellen oder Beispielrechnungen nicht in allen Fällen am aktuellsten Stand. Auch waren in keinem Fall die Gebührenblätter der Anbieter direkt verlinkt, sondern fanden sich meist erst im Bereich Rechtliches/AGB“, berichtet Haverkamp.
Klar besser präsentierten sich die Bausparkassen am Telefon. „In 95 Prozent der Fälle war spätestens beim zweiten Anrufversuch ein Mitarbeiter am Telefon, die Antworten waren verständlich formuliert und in allen Fällen auch korrekt“, fasst Haverkamp zusammen. „In 74 Prozent der Fälle wurden weiterführende Informationen gegeben.“ Mit dem besten Kundendienst überzeugte die s Bausparkasse. Die erfüllte die gesetzten Kriterien insgesamt am besten und ist erneut Testsieger. Auf den Plätzen folgen die Raiffeisen Bausparkasse und die start:bausparkasse.
Gesamttesturteil (mit Noten)
Traditionsreicher Sparklassiker
Der Artikel ist in der Ausgabe trend.PREMIUM am 23. Oktober erschienen.
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