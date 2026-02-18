ÖGVS-Test: Die beste Schadensabwicklung

Der wahre Wert einer Versicherungspolizze offenbart sich im Schadensfall. Wie geht die Versicherung mit Kundinnen und Kunden um, die nach einem Unfall, Einbruch oder anderen Kalamitäten auf sie zukommen?

ÖGVS, die Gesellschaft für Verbraucherstudien, hat sich nach zwei Jahren erneut das Schadensservice von Versicherungen in Österreich angesehen und dafür 118 Anbieter für zehn Versicherungsarten untersucht. Neben einer detaillierten Untersuchung der Kontaktoptionen, die die Versicherer ihren Kunden für die Meldung eines Schadens bereitstellen, wurden Versicherungsnehmer zu ihren Erfahrungen mit der Schadensabwicklung befragt. „Wer eine Versicherung abschließt, beschäftigt sich theoretisch mit einem Versicherungsfall. Tritt dieser Fall dann tatsächlich ein, sind Versicherungsnehmer oft überrascht, wie die Schadensabwicklung passiert“, sagt ÖGVS-Projektleiter Felix Küsell. „Wie Versicherungsunternehmen agieren, welche Prozesse ins Laufen kommen und wie Richtlinien aussehen, unterscheidet sich oft erheblich.“