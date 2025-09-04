Spätestens seit der Pandemie wissen alle Unternehmer:innen, dass es beim Internetanschluss nie genug Bandbreite geben kann. Waren es damals vor allem stabile Videokonferenzen, die starke Verbindungen in beide Richtungen erforderten, sind zuletzt immer mehr KI-Programme dazugekommen, die im Einsatz sind und verlässlich stabile Leitungen erfordern. Telefoniert wird auch noch, und diese Gespräche gehen meist ebenfalls über die Internetleitung.

ÖGVS, die Gesellschaft für Verbraucherstudien, hat sich angesehen, was kleine Unternehmen für diese wichtige Infrastruktur aktuell bezahlen und was sie dafür von den Telekomanbietern bekommen.

Das Test-Setting sah diesmal so aus: Untersucht wurden die Leistungen für sieben Nutzungsprofile, die sich im Download zwischen 40 und 1.000 Mbit, und im Upload von zehn bis 100 Mbit bewegten. Die Vertragslaufzeit wurde mit 24 Monaten angenommen. Ausgewertet wurden die auf den Anbieterwebsites dargestellten Angebote über den Zeitraum Juni bis August. Gesamt waren 108 Parameter angelegt, die ins Ergebnis eingeflossen sind: 60 Prozent machten die Tarife aus, jeweils 20 Prozent die Angebotsvielfalt sowie Transparenz & Komfort. Da es sich um Unternehmensangebote handelt, sind die Preise exklusive Mehrwertsteuer angegeben.

Neben den bekannten großen Telekomanbietern A1, Magenta und Drei waren weitere fünf Businessanbieter im Test: Dialog Telekom aus Linz, fonira aus Wien, PR-Link aus Salzburg, Telematica aus Graz und WVnet aus Zwettl.

In der wichtigen Kategorie Tarife offenbarte sich eine große Bandbreite bei der Bandbreite – und das in allen Nutzungsprofilen.