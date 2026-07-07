ÖGVS-Test: Die besten Strompreise

In der Kategorie Angebotsvielfalt zahlten die Tarifvarianten und -bindungen auf das Ergebnis ein, aber nicht nur: Herkunft oder Ökostromoptionen wurden ebenfalls bewertet. „Ein zeitgemäßes Angebot zeichnet sich im Jahr 2026 durch ein hohes Maß an Flexibilität aus. Gefragt sind Strukturen, die den unterschiedlichsten Kundenbedürfnissen optimal gerecht werden“, so Peperkorn, und damit die Dualität unter den Kunden – langfristige Sicherheit versus stundengenaue, dynamische Tarife – adressieren können. Hier punkteten gleich drei Anbieter und holten sich ex aequo den Kategoriesieg: Energie OÖ, Hofer Grünstrom und die W.E.B. Grünstrom.

Beim Service wurden Kontaktmöglichkeiten untersucht und vor allem die Ergebnisse verdeckter Beratungsanrufe stark gewichtet. Wobei gutes Service offenbar eine Herausforderung darstellt, wie Projektleiter ­Peperkorn berichtet: „Die Anforderungen an die Serviceteams sind durch die Etablierung neuer, flexibler Tarifmodelle spürbar gestiegen.“ Topanbieter schaffen es dennoch, ohne große Wartezeiten zu kompetenten Mitarbeitenden durchzustellen. Dazu gehörte fraglos die oekostrom AG mit starken 96,6 Prozent, knapp gefolgt von aWATTar und der AAE Naturstrom.

Bei den Internetauftritten konnten die Anbieter mit Funktionalität, Benutzerfreundlichkeit und Barrierefreiheit punkten. Neben Transparenz und Sicherheit zählten auch Energiespartipps oder die Möglichkeit zum Onlineabschluss. „Das Niveau präsentiert sich erfreulich stark. Gleich sieben Unternehmen im Testfeld erfüllten die Kriterien par excellence und erreichten die maximale Wertung“, sagt Peperkorn. „Diese Anbieter setzen Maßstäbe bei der Benutzerführung und der verständlichen Aufbereitung komplexer Preisbestandteile.“

Auf dem Podest der heurigen Studie landete erstmals die EnergieDirect dank ihrer starken Konditionen, knapp gefolgt von der Gutmann GmbH, die preislich ebenfalls attraktiv war. Auf dem dritten Platz folgt wie bereits im Vorjahr die Energie Steiermark, die in allen Kategorien sehr gute Ergebnisse erzielte.