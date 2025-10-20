Wechseln lohnt sich: Gasanbieter im Test

Beim Service waren Kontaktmöglichkeiten und die Auskunftsqualität bei je fünf verdeckten Anrufen am Prüfstand. „In diesem Jahr zeigte sich eine Verbesserung. Die Anbieter erreichen im Schnitt nun die Note gut“, sagt die Projektleiterin. Aufgefallen war allerdings ein schwach negativer Zusammenhang zwischen Service und Konditionen. „Gute Preise können also bedeuten, dass gleichzeitig am Service gespart wurde, und umgekehrt“, so Haverkamp, die betont, dass das als Tendenz wahrgenommen, aber kein kausaler Zusammenhang festgestellt wurde. Bestes Service gab’s bei Unsere Wasserkraft von go green energy, Montana und go green energy.

Bei den Onlineauftritten gibt es kaum Verbesserungsbedarf, sie sind auf hohem Niveau: „Mehr als 80 Prozent der Anbieter konnten mit einer transparenten Darstellung von Tarifen überzeugen“, sagt Haverkamp. Mehr als drei Viertel geben auch Energiespartipps, und bis auf zwei Anbieter beantworten alle häufig gestellte Fragen proaktiv auf der Website. Online erstklassig ist Montana, gefolgt von E.ON Energie Österreich auf Platz zwei. Drei Energie und Lidl Energie teilen sich den dritten Platz. Über alle Kategorien hinweg erfüllte go green energy die gesetzten Kriterien am besten und wurde Testsieger 2025. Auf den Plätzen zwei und drei folgten Max energy und die Gutmann GmbH.

Dieser Artikel ist erstmals im trend. PREMIUM am 10. Oktober 2025 erschienen.