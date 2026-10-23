Zuerst fuhr der trend-Traveller nach Leogang in ein Resort mit dem schönen Namen Forsthofgut. Das Forsthofgut gilt als eine Benchmark, was alpine Hotellerie betrifft. Man braucht nicht lange, um zu sehen, warum das so ist. Das Resort ist groß, erstreckt sich über mehrere Gebäude und Trakte und schafft es dennoch, bisweilen wie ein intimes Boutiquehotel zu wirken. Christoph Schmuck führt das Hotel in fünfter Generation, und man kann gut sehen, wie die Erfahrung und das Wissen, das sich über Generationen angesammelt hat, geholfen haben, alles bis ins kleinste Detail zu perfektionieren.

„Waldspa“ nennt sich der Wellnessbereich. Das ist natürlich auch eine Anspielung auf die Vergangenheit des Guts als Forstbetrieb, beschreibt aber auch gut das Angebot. „Alles“, erklärt Michaela van Leusen, die Spa-Chefin, „was man sieht, soll Verbundenheit zur Region haben, auch die Materialien, die wir hier verwenden.“ Warmes Zirbelholz spielt eine große Rolle, so zum Beispiel bei der „Muskelfreiheit Massage“, einem SignatureTreatment. Der Wellnessbereich ist ohnehin State of the Art. Man wird im alpinen Raum kaum ein anderes Spa von dieser Qualität finden: 5.700 Quadratmeter mit mehreren Indoor- und Outdoorpools, Bereiche für Adults only, für Familien, für Kinder, für alle. Yoga auf einer Plattform im Wald, Tennis, Ausritte mit Pferden aus dem hauseigenen Stall. Als „Health Hideaway“ versteht sich das Spa, mit Angeboten, die von IHHT-Training über Uvida-Analyse bis zu Infusionstherapien reichen. Sehr viel Spaß hat dem trend-Traveller die Kryokammer gemacht. Drei Minuten stand er bei minus 110 Grad in der Kabine und fühlte sich danach energievoller als zuvor.