Die geplante Neueröffnung in Wien ist Teil der neuen Standortstrategie der Verkehrsbüro-Gruppe. „Unser Ziel ist es, jedes Jahr in einer österreichischen Landeshauptstadt einen großen, modernen Reise-Hub zu etablieren. Nach dem Start in Eisenstadt Ende 2024 und der Eröffnung in Linz im Jahr darauf folgt heuer Wien. Für 2027 ist Graz vorgesehen. Wie es danach weitergeht, ist noch in der Planung“, sagt Wallner.

Nicht nur das Verkehrsbüro arbeitet daran, die Zukunft des Reisebüros neu zu definieren. Auch Mitbewerber Tui Österreich ist umtriebig. In Graz hat man mit der Eröffnung einer von weltweit vier Airtours-Travel-Boutiquen zuletzt seine Präsenz gestärkt. Darüber hinaus rollt das Unternehmen in seinen rund 60 Tui-Standorten ein neues Shop-konzept aus, das Tui als inspirierenden Erlebnisraum positionieren will. „Von einem Aussterben der Reisebüros kann keine Rede sein – im Gegenteil: Gerade bei komplexeren Reisen und in Zeiten geopolitischer Unsicherheiten wächst das Bedürfnis nach kompetenter Beratung und persönlicher Begleitung“, sagt Gottfried Math, Geschäftsführer von Tui Österreich und ergänzt: „Vor diesem Hintergrund halten wir unser Filialnetz in Österreich bewusst stabil und entwickeln es gezielt weiter.“

Mit Neueröffnungen und Standortinvestitionen meldet sich eine Branche zurück, die in den Coronajahren teils drastische Einschnitte verkraften musste und als Auslaufmodell gehandelt wurde. Mit innovativ gestalteten Vertriebswelten, hybriden Beratungsmodellen und intelligenten KI-Tools sucht sie ihren Platz zwischen Plattformgrößen und aufstrebenden Newcomern wie Fora Travel. Vom US-Magazin „Time“ als eines der 100 einflussreichsten Unternehmen 2026 ausgezeichnet, bietet das Start-up eine KI-gestützte Buchungsinfrastruktur, auf die angeschlossene Berater zugreifen und Kunden und Kundinnen maßgeschneidert Reisen zu VIP-Konditionen zusammenstellen können.