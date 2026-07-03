Welche italienischen Inseln Ruhe bieten

Cineasten kennen die Insel aus Filmen wie „A Bigger Splash“ (von Luca Guadagnino mit Ralph Fiennes und Tilda Swinton), Fashionistas wissen, dass hier der Modeschöpfer Giorgio Armani sein Feriendomizil hatte. Dass Filmemacher, Fotografen, Designer von dieser kargen Insel so fasziniert sind, mag auf den ersten Blick vielleicht überraschen. Pantelleria ist keine dieser anmutigen Inseln, wie man sie sonst aus Italien kennt. Und dennoch: Ist man einmal auf der Insel, erliegt man schnell ihrem eigenwilligen Charme. Die Landschaft, die von schwarzer Lava geprägt ist, die dramatischen Steilküsten, das klare, türkisfarbene Wasser, die Weingärten, die Dammusi, wie die aus Lavastein erbauten Häuser mit ihren weißen Kuppeldächern genannt werden, die wie aus der grauschwarzen Erde herausgewachsen erscheinen. Und auch das: Pantelleria, das näher an Tunesien liegt als an Sizilien, geologisch betrachtet zu Afrika gehört und das seine arabische Vergangenheit nicht verleugnen kann, ist trotz Modedesignern und Filmstars ein recht ruhige, traditionelle Insel und vom Massentourismus verschont geblieben.

TIPP: Die Tenuta Borgia besteht aus sieben historischen Dammusi. In dem Resort mit seinen Gärten, Pools, Palmen und Zitronenbäumen wurde der Film „A Bigger Splash“ gedreht.