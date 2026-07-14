Flughafen Wien: Markanter Rückgang im Juni

Der Flughafen Wien verzeichnete im Juni einen Passagierrückgang von 5,9 Prozent auf 2,8 Millionen Reisende. Von Jänner bis Juni 2026 betrug der Rückgang im Jahresvergleich 3,2 Prozent auf 14,3 Millionen Fluggäste. „Ausschlaggebend dafür waren vor allem die Reduktion des Low-Cost-Carrier-Angebots und die reduzierten Flugverbindungen angesichts der nach wie vor anhaltenden Krise im Nahen und Mittleren Osten“, so der Airport am Dienstag.

Die gesamte Flughafen-Wien-Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kosice) erhöhte das Passagieraufkommen im Juni 2026 um 0,2 Prozent auf 4,04 Milllionen Passagiere. Im Zeitraum Jänner bis Juni legte die Gästezahl in der Gruppe um 1,9 Prozent auf 19.9 Millionen Personen zu. Ein deutliches Plus gab es beim Frachtaufkommen im Juni, hier betrug die Steigerung im Jahresvergleich 5,0 Prozent auf 27.058 Tonnen.