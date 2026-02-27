Luxus auf Schienen: Bitte einsteigen!

Im vergangenen Jahr wurde der Britannic Explorer erstmals auf Schiene gebracht, Mit ihm lassen sich die schönsten Gegenden der Insel von Cornwall bis zum Lake District mit Stil und Luxus sehr gut erfahren. Damit die Gäste auch die Vorzüge der englischen Küche kennenlernen können, ist Simon Rogan, der für seine Farm-to-fork-Küche mit drei Michelin-Sternen ausgezeichnete Küchenchef, für Onboard-Kulinarik zuständig. Auch der Britannic Explorer verfügt über einen Observation Waggon, durch dessen hohe Fenster sich gut die Landschaft betrachten lässt. Wer davon müde wird, kann sich in der Wellness-Suite bei einer Spa-Behandlung auffrischen lassen.