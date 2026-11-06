Über den Begriff „Coolcation“ ist der trend-Traveller in diesem Sommer häufig gestolpert. Gemeint ist eine Art moderner Sommerfrische, bei der man die heiße Jahreszeit nicht an südlichen Stränden verbringt, sondern in Regionen, die kühler und erträglicher sind. Begriffe, die mit „cation“ enden, sind im Tourismus ohnehin gerade sehr angesagt. Quietcation, Workcation, Daycation, Gymcation, Slowcation. „You name it“, um es einmal ganz neudeutsch zu sagen. Wenig überraschend ist, dass es auch Warmcation gibt. Man kann leicht erraten, was damit gemeint ist: Ferien dort, wo es warm ist, wenn es hierzulande gerade recht kalt ist. So richtig abgehoben hat – das lässt sich im Rückblick sagen – die „Coolcation“ nicht so wirklich. Die meisten Sommerurlauber sind dann doch wieder an die Adria oder in andere Mittelmeerregionen gefahren. Wen die große Hitze von einem Strandurlaub abgeschreckt hat, der ist nicht in den Norden gereist, sondern hat seinen Urlaub auf den Herbst verschoben. Wenn die Temperaturen angenehmer sind, keine Familien mit Kindern unterwegs sind, „Übertourismus“ eine Pause macht. „Is November the New October?“, fragte neulich die „New York Times“ und lieferte Zahlen und Beobachtungen, die den Trend bestätigen. Auch in Österreich, das erfuhr der trend-Traveller bei seinen Reisen durchs Land, berichten Hoteliers von außergewöhnlich guter Auslastung in diesem Herbst. Der Trend nennt sich „Fallcation“. Hier sind fünf Ziele für warme Tage im November.