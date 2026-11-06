Entlang der Küste von Zypern kann auch im November noch Badewetter sein. Und wenn das Wetter vielleicht einmal nicht so optimal ist, hat die Insel auch viel an Kultur und Geschichte zu bieten.©Getty Images
Wem es im Süden Europas im Sommer für einen Urlaub zu heiß und zu voll ist, der reist nicht stattdessen in den Norden. Er verlegt seine Reise auf den Herbst.
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Über den Begriff „Coolcation“ ist der trend-Traveller in diesem Sommer häufig gestolpert. Gemeint ist eine Art moderner Sommerfrische, bei der man die heiße Jahreszeit nicht an südlichen Stränden verbringt, sondern in Regionen, die kühler und erträglicher sind. Begriffe, die mit „cation“ enden, sind im Tourismus ohnehin gerade sehr angesagt. Quietcation, Workcation, Daycation, Gymcation, Slowcation. „You name it“, um es einmal ganz neudeutsch zu sagen. Wenig überraschend ist, dass es auch Warmcation gibt. Man kann leicht erraten, was damit gemeint ist: Ferien dort, wo es warm ist, wenn es hierzulande gerade recht kalt ist. So richtig abgehoben hat – das lässt sich im Rückblick sagen – die „Coolcation“ nicht so wirklich. Die meisten Sommerurlauber sind dann doch wieder an die Adria oder in andere Mittelmeerregionen gefahren. Wen die große Hitze von einem Strandurlaub abgeschreckt hat, der ist nicht in den Norden gereist, sondern hat seinen Urlaub auf den Herbst verschoben. Wenn die Temperaturen angenehmer sind, keine Familien mit Kindern unterwegs sind, „Übertourismus“ eine Pause macht. „Is November the New October?“, fragte neulich die „New York Times“ und lieferte Zahlen und Beobachtungen, die den Trend bestätigen. Auch in Österreich, das erfuhr der trend-Traveller bei seinen Reisen durchs Land, berichten Hoteliers von außergewöhnlich guter Auslastung in diesem Herbst. Der Trend nennt sich „Fallcation“. Hier sind fünf Ziele für warme Tage im November.
Málaga und Marbella
An der Costa del Sol kann es noch im November Tageswerte um 20 Grad geben und mehr als fünf Sonnenstunden täglich. Vor allem Marbella zeichnet sich durch ein sehr spezielles Mikroklima aus. Und wenn es vielleicht doch einmal etwas zu kühl ist, um auf der Terrasse eines Kaffeehauses einen Cortado zu genießen oder ein paar Stunden am Strand zu verbringen, dann bietet Málaga mit seiner Altstadt, mit seinen Museen wie dem Picasso-Museum und dem Centre Pompidou Málaga sowie mit seiner Strandpromenade genug Abwechslung.
Tipp: Der Marbella Club ist eine Hotellegende. 1954 wurde er von Prinz Alfonso zu Hohenlohe gegründet und hat seither viel Prominenz aus Politik, Kultur und High Society beherbergt.
Palermo
Palermo ist ohnehin ein Lieblingsreiseziel des trend-Travellers zu jeder Jahreszeit. Jetzt, wenn die Temperaturen sinken und die Hitze die engen Straßenschluchten verlassen hat, ist die ideale Zeit, die Pracht dieser alten Stadt zu erkunden, sich von Sehenswürdigkeit zu Sehenswürdigkeit treiben zu lassen. Palermo ist keine Stadt für den Hochsommer. Der November ist ein guter Monat, um von üppigen barocken Kirchen zu normannischen Palästen, von Märkten wie dem von Ballarò zu skurrilen Orten wie der Kapuzinergruft zu flanieren.
Tipp: Vielleicht ist es doch noch warm genug für einen Ausflug nach Mondello, dem Badeort direkt neben Palermo. In der Nachsaison ist das ein wunderbar melancholischer Ort. Und wer schwimmen will: Im November kann das Meer hier bis zu 20 Grad warm sein.
Malta
Es gibt ja eine Menge Gründe, nach Malta zu reisen, für den trend-Traveller gibt es vor allem einen: das Gemälde „La Decollazione di San Giovanni Battista“, also „Die Enthauptung Johannes des Täufers“, das im Oratorium der St. John’s Co-Cathedral in Valletta hängt; es ist eines der bedeutendsten Werke Caravaggios und entstand, als dieser aus Rom fliehen musste und auf Malta Zuflucht fand. Jetzt im November lässt sich Malta ohnehin sehr gut erkunden. Angenehme Temperaturen, das Meer ist immer noch recht warm, die Sonne scheint verlässlich.
Tipp: Malta hat seit einigen Monaten mit der Casa Bonavita ein sehr schönes Boutiquehotel.
Zypern
An der Küste rund um Paphos, Limassol und Ayia Napa ist immer noch Badewetter, im Troodos-Gebirge ist es die ideale Zeit für Wanderungen und Radtouren, in der Hauptstadt Nikosia kann man beobachten, wie eine sehr geschichtsträchtige Altstadt gerade aus ihrem Dornröschenschlaf erwacht, und man kann endlich die Ausgrabungen aus römischer und griechischer Zeit besuchen, ohne einer sengenden Sonne ausgesetzt zu sein.
Tipp: Der Nationalcocktail Zyperns ist Brandy Sour. Er besteht aus zypriotischem Brandy, Zitronensaft, Angosturabitter, Zuckersirup und einem Schuss Sodawasser oder Zitronenlimonade. Mit Brandy Sour beschließt der trend-Traveller gerne an der Hotelbar den Abend.
Algarve
Zu Recht ist die Algarve für ihr mildes Klima bekannt und so als Winterquartier bei vielen, die im nördlichen Rest Europas leben, beliebt. Die Region im Süden Portugals hat viel zu bieten. Strände, Architektur, Wanderwege, Wellness-Retreats, Surfreviere, Golfplätze. Im Winter lädt die Algarve zu fünf Wanderfestivals ein, die sich jeweils über mehrere Tage erstrecken und mit geführten Touren helfen, das Hinterland mit seiner Natur und seiner Kultur kennenzulernen.
Tipp: Der Tiroler Hans Neuner zählt zu Portugals führenden Küchenchefs. In seinem mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichneten Restaurant „Ocean“ im Hotel Vila Vita Parc erneuert er gerade die portugiesische Küche.
Der Artikel ist im trend.PREMIUM vom 23. Oktober 2026 erschienen.