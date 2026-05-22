3 Kurztrips für die langen Wochenenden

Arbesbach ist tiefstes Waldviertel. Das heißt: anmutige Landschaft, Hügel, Wald, Wiesen. Viel Platz ist da. Viele Möglichkeiten zum Wandern und zum Radfahren. Wer gerade Lust auf etwas Auszeit hat, ist hier richtig. Wer große Tiere mag oder Kinder hat, die große Tiere mögen, fährt nach Arbesbach, um im Bärenwald nach Bären Ausschau zu halten. Der trend-Traveller fuhr nach Arbesbach nicht wegen der großen Tiere, sondern wegen Michael Kolm. Der hat vor einigen riad-machreich.at Jahren das elterliche Wirtshaus übernommen, das sich gleich neben dem Eingang zum Bärengehege befindet. Was früher „Bärenhof“ hieß, heißt jetzt schlicht „Kolm“. Das Wirtshaus ist sehr beliebt, der dort angebotene Bärenteller ist ein Hit.

Weil sich Michael Kolm, der sein Handwerk bei Markus Mraz in Wien gelernt hat, damit nicht zufriedengeben wollte, eröffnete er über dem Wirtshaus ein Fine-Dining-Restaurant, das von BWM Architects sehr schön gestaltet wurde. Das Essen war großartig, besser kann man im Waldviertel vermutlich nicht essen; es war lässig, undogmatisch und voller Überraschungen.

„Bauch vor Ego“ ist Michaels Motto. Weil man nach so einem Dinner die Gäste nicht so einfach zurück nach Wien oder nach Linz oder wo auch immer hinschicken kann, hat er auf der Wiese unterhalb des Restaurants einige Lodges aufgestellt. Er nennt sie „roo’n“, ein kleines Wortspiel mit dem englischen Wort „room“ und mit dem Wort „Ruhen“. Ruhen kann man hier tatsächlich. Sehr gut sogar. Die Lodges sind klein, aber sehr clever und schön eingerichtet, einige haben eine private Sauna, alle haben Terrassen. Und so blickte der trend-Traveller beim Aufwachen aus den raumhohen Fenstern und sah eine Wiese, einen Bauernhof und eine Kapelle. Wenn er nicht aß, trank oder schlief, wanderte er durch diese wunderbare Landschaft. Den Bärenwald ließ er aus. Der ESC war weit, weit weg.