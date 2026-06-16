Online-Casino-Verluste in Österreich, warum sich 2026 die Vorzeichen drehen

Was sich rechtlich nicht ändert, und was sich verschiebt

Online-Casino-Verluste haben in Österreich eine Sache gemeinsam, gleich ob der Anbieter in Malta, in Curaçao oder hinter einer Krypto-Adresse sitzt: ohne österreichische Konzession ist der Spielvertrag nichtig, Verluste können auf bereicherungsrechtlicher Grundlage zurückgefordert werden. Darüber wurde in der Vergangenheits bereits in diesem Artikel im trend. berichtet. Diese Linie der österreichischen Höchstgerichte ist gefestigt und hat sich nicht geändert. Was sich 2026 ändert, ist nicht das österreichische Recht, sondern die Vollstreckungspraxis im Ausland, das Marktumfeld der Anbieter und, neuerdings, die heimische Politik.

Bill 55, der Generalanwalt zerlegt Maltas Schutzwall

Am 23. April 2026 hat der Generalanwalt beim Europäischen Gerichtshof seine Schlussanträge im Verfahren C-683/24 "Spielerschutz Sigma" vorgelegt. Im Zentrum steht die maltesische Regelung Art. 56A des Glücksspielgesetzes, im Sprachgebrauch "Bill 55". Sie verpflichtet maltesische Gerichte, ausländische Urteile gegen Malta-lizenzierte Glücksspielanbieter unter Verweis auf den ordre public nicht anzuerkennen oder zu vollstrecken. Praktische Wirkung: Spielerverluste-Urteile aus Österreich und Deutschland blieben in Malta bislang faktisch nicht vollstreckbar. Tausende Spieler und Spielerinnen warten auf hunderte Millionen Euro an gerichtlich zugesprochenen Verlusten.

Der Generalanwalt stufte Bill 55 als offensichtlich unionsrechtswidrig ein. Eine pauschale Vollstreckungssperre für eine ganze Kategorie ausländischer Urteile sei mit dem Europarecht unvereinbar. Das Urteil des Gerichtshofs steht noch aus, der Gerichtshof folgt dem Generalanwalt aber in vielen Fällen.

"Sobald der EuGH dem Schlussantrag folgt, wird die Achillesferse der österreichischen Rückforderungspraxis gegenüber Malta-lizenzierten Anbietern strukturell repariert", sagt Dr. Oliver Peschel, Rechtsanwalt in Wien mit dem Schwerpunkt auf Glücksspielrecht und Spielerklagen über die Legal-Tech-Plattform casinoklage.at. "Wir richten uns darauf ein, dass bestehende Titel, die wir bislang nicht zur Auszahlung bringen konnten, dann vollstreckbar werden."

Curaçao, die Karibik-Lizenz unter neuer Aufsicht

Die zweite Bewegung kommt aus der Karibik. Curaçao hat sein Lizenzregime grundlegend reformiert. Das alte Master-Sublicense-Modell ist beendet, die neu geschaffene Curaçao Gaming Authority vergibt Direktlizenzen unter dem National Ordinance for Games of Chance (“LOK”). Bis April 2026 wurden rund 140 Direktlizenz-Anträge bearbeitet, 87 erteilt, die Ablehnungsquote liegt bei knapp 38 Prozent. Die Aufsichtsbehörde hat Domain-Blockaden und Meldungen an internationale Geldwäschebehörden angekündigt.

Für österreichische Spieler ändert das wenig an der Rechtsfrage selbst. Curaçao-Anbieter haben in Österreich nach wie vor keine Konzession nach dem österreichischen Glücksspielgesetz, Spielverträge sind nichtig und Verluste rückforderbar. Was sich verschiebt, ist das wirtschaftliche Risiko der Anbieter: Die ersten Reformeffekte machen das Geschäftsmodell der unauffälligen Karibik-Lizenz teurer und sichtbarer. Die Anbieter werden strenger reguliert, die Lizenz in Curaçao bietet jedoch niedrige Steuern und einen Zugang zum begehrten EU-Markt.

Krypto-Casinos, die dynamischste Front

Die dritte und wirtschaftlich dynamischste Bewegung sind die Krypto-Casinos. Anbieter wie Stake, Roobet, gg.bet oder WinShark haben innerhalb weniger Jahre einen substanziellen Marktanteil gewonnen, vor allem im Segment junger Spieler. Krypto-Einzahlungen, sehr niedrige Hürden bei Registrierung und Auszahlung und aggressive Influencer-Vermarktung sind die Merkmale. Stake ist sogar als Kypto-Casino das größte Online-Casino weltweit geworden.

In Österreich gelten für diese Anbieter dieselben Regeln wie für jeden anderen nicht konzessionierten Anbieter. Eine fehlende österreichische Konzession führt zur Nichtigkeit des Spielvertrags, eingesetzte Beträge sind grundsätzlich rückforderbar. Die Hürde liegt in der Vollstreckung. Reine Krypto-Wallets sind schwer angreifbar und die Berechnung der Verlustsumme aufgrund der Kryptozahlungen ist komplex und bedarf viel Erfahrung.

Und jetzt bewegt sich auch Österreich selbst

Die vierte Entwicklung ist die jüngste und für den heimischen Markt die folgenreichste. Ende Mai 2026 hat das Finanzministerium einen Entwurf zum Glücksspielgesetz vorgelegt, als Verhandlungsbasis mit den Koalitionspartnern. Nach diesem Entwurf ist das Ende des Online-Monopols der Casinos-Austria-Tochter Win2Day besiegelt. Künftig soll es mehrere Online-Lizenzen geben, die neu geschaffene Glücksspielaufsichtsbehörde soll eine unbeschränkte Anzahl von Konzessionen erteilen können. Die Vergabe ist für 2029 geplant, die Laufzeit beträgt bei erstmaliger Erteilung fünf Jahre, bei Verlängerung zehn. Parallel verschärft der Entwurf den Spielerschutz erheblich, von Einzahlungslimits über einen Höchsteinsatz von zwei Euro pro Spiel bis zu einem Jackpot-Verbot.

Der für Betroffene entscheidende Satz steht im Detail. Anbieter, die bisher ohne Konzession in Österreich tätig waren, oft von Malta aus, sollen sich nach dem Entwurf eine “weiße Weste” verschaffen können. Die Bedingung dafür: Sie müssen offene Abgaben nachzahlen und den Urteilen aus Spielerklagen nachkommen. Wer eine österreichische Lizenz will, muss zuvor seine Rückforderungsurteile erfüllen.

"Damit wird ein durchgesetzter Spieleranspruch zur Eintrittskarte in den legalen Markt, oder besser gesagt zur Bedingung dafür", sagt Rechtsanwalt Dr. Oliver Peschel. Anzumerken bleibt: Es handelt sich um einen Entwurf, (noch) nicht um geltendes Recht. Die Begutachtung läuft über den Sommer, ein Beschluss wird für den Herbst 2026 angepeilt. Vorallem bei den strengen Limits für Boni, Jackpots, Einzahlungen und Spieleinsätzen gibt es Diskussionsbedarf, da Experten befürchten, dass zu strenge Limits Spieler erst wieder in den Schwarzmarkt treiben.

Was Betroffene jetzt tun sollten

Spielerinnen und Spieler, die in den vergangenen Jahren Verluste in einem Online-Casino erlitten haben, sollten unabhängig von der Lizenzlage des Anbieters die Erfolgsaussichten in ihrem Fall prüfen lassen. Diese Erstprüfung ist über Plattformen wie casinoklage.at unverbindlich und kostenlos möglich. "In unserer Verfahrenspraxis sehen wir, dass sich die Verteidigungslinien der Casinos ständig ändern, doch die Chancen stehen aktuell sehr gut für die Rückforderung von Spielverlusten", sagt Rechtsanwalt Dr. Oliver Peschel. "Was 2019/2020 noch von den Casinos argumentiert wurde, hat 2026 vor österreichischen Gerichten kaum noch Substanz." Die Curaçao-Reform, der Schlussantrag aus Luxemburg und die geplante Lizenzbedingung im Inland verstärken diesen Trend, ohne die rechtliche Basis im österreichischen Recht zu verändern.