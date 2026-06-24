Kein Platz für Neutralitätspanik

Ein österreichischer Batteriehersteller liefert sein Produkt an ein deutsches Unternehmen, das die Batterie in eine Drohne einbaut. Diese kann als Kampfdrohne in der Ukraine eingesetzt werden. Mancherorts wird vertreten, der Batteriehersteller könne – selbst mit Exportkontrollgenehmigung – in Österreich eine Straftat begehen. Gemeint ist § 320 Strafgesetzbuch (StGB), der im Fall eines Verstoßes bis zu fünf Jahre Haft vorsieht. Damit rückt eine seit den Verurteilungen im Noricum-Skandal 1993 vergessene Strafrechtsbestimmung wieder in die wirtschaftspolitische Debatte.

Die Folgen sind real: Betriebsansiedelungen und Investitionen in österreichische Unternehmen im Verteidigungs- und Sicherheitsbereich sind gefährdet. Unternehmen verlagern solche Bereiche ins Ausland, häufig an ihre CEE-Töchter. Damit droht Österreich Wertschöpfung und Know-how in einem wachsenden Markt zu verlieren.

Standortpolitisch ist das bitter. Denn der Defence-Boom betrifft nicht nur die klassische Rüstungsindustrie. Er erfasst auch Unternehmen, die Produkte, Dienstleistungen oder Software anbieten, die zivil und militärisch genutzt werden können. Allein im EU-Budget 2028–2034 sollen 131 Milliarden Euro für Verteidigung und Weltraum bereitstehen. Heimische Unternehmen sind mit ihrer -Innovations- und Transformationskraft gut aufgestellt, um sich in internationale Lieferketten in diesem Bereich einklinken zu können.