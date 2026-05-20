„Wir investieren in Wachstum – vom Start- bis zum Scale-up“

Wie CMS innovative und etablierte Unternehmen im Defence-Bereich unterstützt.

Russlands Krieg gegen die Ukraine hat in Europa zu einem breiten Umdenken hinsichtlich des Ausbaus und einer Stärkung der Abwehrfähigkeit geführt. Die Luftfahrt- und Verteidigungsunternehmen treiben daher technologische Neuerungen, vor allem durch den Einsatz künstlicher Intelligenz, voran. KI-Tools können Satellitenbilder verarbeiten, Drohnenaufnahmen analysieren, Cyberbedrohungen erkennen und die Logistik unterstützen. Die Kanzlei CMS bietet durch ihre langjährige Expertise in diesen Bereichen umfassende rechtliche Beratung für Mandanten aus diesen Sektoren sowohl für etablierte Marktführer als auch für innovative Start-ups an. Durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz im Defence-Bereich kann die Sicherheit Europas gestärkt werden, es ergeben sich aber auch demokratiepolitische und juristische Fragen. Fragen, auf die CMS-Partner Florian Mayer und die Experten der Kanzlei wesentliche Antworten geben können – und nicht zuletzt bei Förderprogrammen der EU im Defence-Sektor auch unterstützen können. Der European Defence Fund (EDF) hat zuletzt wieder die Bereitstellung von einer Milliarde Euro zur Entwicklung von KI-getriebenen Verteidigungsprojekten angekündigt. Durch langjährige Mandate für Flugzeughersteller, Verteidigungsunternehmen, Zulieferer und Behörden kennen die Experten bei CMS die entsprechenden Zugänge zu Fördermitteln sowie die spezifischen rechtlichen Risiken der Branche und entwickeln praxisorientierte und risikominimierende Lösungen.