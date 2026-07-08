Neue Regeln für E-Scooter & E-Bikes: Was seit der StVO-Novelle gilt – und welche Strafen drohen

Nicht neu, aber vielen Fahrer:innen trotzdem nicht bekannt, sind einige grundsätzliche Regelungen. E-Scooter werden im Straßenverkehr grundsätzlich wie Fahrräder behandelt. Sie dürfen daher nur dort fahren, wo auch Fahrräder fahren dürfen. Gehsteige und Gehwege sind für E-Scooter tabu. Die Nutzung von Zebrastreifen ist ebenfalls klar geregelt, was in der Praxis aber nicht selten ignoriert wird. „Was viele E-Scooterfahrer nicht beachten: Wie Fahrräder dürfen Scooter auch nicht am Fußgängerübergang fahren. Hier müsste abgestiegen und geschoben werden“, erklären die Rechtsberatungs-Spezialisten.

Das ist vor allem im Unfallfall relevant. Fährt ein Scooter über einen Zebrastreifen und kommt es zu einem Unfall, kann es sein, dass der Scooterfahrer eine Teilschuld oder sogar Alleinschuld erhält. Dann geht es nicht mehr nur um eine mögliche Strafe, sondern auch darum, wer für den Schaden haftet.

Ebenfalls wichtig: Am E-Scooter darf ohne Freisprecheinrichtung nicht telefoniert werden. Auch das ist zwar nicht erst seit der Novelle relevant, wird in der Praxis aber häufig nicht ausreichend beachtet