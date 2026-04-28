„30 Jahre zu viel kassiert“ – warum Banken Kreditgebühren zurückzahlen müssen

Bereits vor zwei Jahren habe ich an dieser Stelle argumentiert, dass Bearbeitungsgebühren rechtlich auf unsicherem Fundament stehen. Damals wirkte das Thema noch wie eine Randnotiz. Heute zeigt sich: Es war der Beginn einer Entwicklung, die nun den gesamten Markt erfasst.

Die jüngere Rechtsprechung (beginnend mit 2 Ob 238/23y) zeichnet ein klares Bild: Dort, wo Kreditgebühren pauschal, intransparent oder ohne nachvollziehbare Gegenleistung verrechnet wurden, fehlt ihnen die rechtliche Grundlage.

Es ist keine spektakuläre Kehrtwende – eher eine leise, aber konsequente Verschiebung. Und genau darin liegt ihre Sprengkraft.

Vom Standardentgelt zum Streitfall

Über Jahrzehnte hinweg waren Bearbeitungsgebühren branchenüblich. Sie wurden mit administrativem Aufwand begründet: Bonitätsprüfung, Vertragserstellung, interne Abwicklung. Tatsächlich folgten viele Modelle jedoch einer einfachen Logik: je höher die Kreditsumme, desto höher die Gebühr – unabhängig vom tatsächlichen Aufwand.

Die Gerichte stellen diese Logik nun infrage.

Nicht jede Gebühr ist unzulässig. Entscheidend ist, ob sie transparent, sachlich gerechtfertigt und verhältnismäßig ist. Genau daran scheitern viele Klauseln: Pauschale Prozentsätze, standardisierte Formulierungen und kumulierte Entgelte lassen sich zunehmend schwer mit dem Konsumentenschutzrecht vereinbaren. Wie ist es erklärbar, wenn eine Bank etwa 8.000,- EUR nur für die „Bearbeitung“ eines Kredits verlangt? Beim Kredit ist der Zins das Entgelt, und das ist meist hoch genug.

Die Folge dieser hohen Nebengebühren ist eine juristische Neubewertung dessen, was lange als betriebswirtschaftliche Selbstverständlichkeit galt.

Ein Problem, das größer ist als einzelne Banken

Einige Verfahren richteten sich gegen prominente Institute – doch die Tragweite reicht darüber hinaus. Die beanstandeten Klauseln sind keine Ausnahmen, sondern Ausdruck einer verbreiteten Praxis.

Damit stellt sich weniger die Frage, ob eine Bank betroffen ist, sondern wie stark.

Für den Markt bedeutet das eine heikle Gemengelage. Denn anders als bei klassischen Skandalen fehlt ein klarer Auslöser, ein einzelnes Ereignis. Stattdessen entsteht Druck aus der Summe vieler individueller Ansprüche – leise, dezentral, aber rechtlich fundiert.

Die zweite Welle: Konsument:innen entdecken ihr Recht

Was lange ein Expertenthema war, erreicht zunehmend die Breite. Ein wesentlicher Treiber ist die vereinfachte Durchsetzung von Ansprüchen.

Mit digitalen Plattformen wie beispielsweise kreditklage.at wird ein Prozess greifbar, der lange unübersichtlich und für viele abschreckend war. Anwaltliche Prüfung, rechtliche Einschätzung und Durchsetzung folgen heute einer klaren Struktur – einfach genug, um zugänglich zu sein, und zugleich präzise genug für die Besonderheiten jedes Einzelfalls. Kostenlose und vertrauliche Erstprüfung inklusive.

Die ökonomische Dimension

Für Kreditnehmer:innen geht es oft um mehrere tausend Euro, in Einzelfällen deutlich mehr. Aus der Praxis sind Fälle über 15.000,- EUR bekannt, für einen einzigen Hypothekarkredit. Gebühren, die unzulässig als „Zusatzentgelt“ verrechnet wurden, ohne ausreichende Gegenleistung.

Für Banken sind die Rückforderungen von Kreditbearbeitungsgebühren nicht nur eine bilanzielle Frage. Es ist auch eine Frage der Positionierung.

Denn parallel zu regulatorischem Druck und steigender Sensibilität für Transparenz verändert sich die Erwartungshaltung der Kund:innen. Gebührenmodelle, die formal zulässig erscheinen, aber als unfair wahrgenommen werden, entwickeln sich zunehmend zum Reputationsrisiko.

Drei Jahrzehnte Rückblick: Zeit wird zum strategischen Faktor

Ein oft unterschätzter Aspekt ist die Verjährung – und ihre außergewöhnliche Reichweite. Anders als in vielen anderen Bereichen endet die Durchsetzbarkeit von Ansprüchen hier nicht nach wenigen Jahren. Unter bestimmten Voraussetzungen können Kreditnehmer:innen unzulässige Gebühren bis zu 30 Jahre rückwirkend zurückfordern.

Diese lange Frist verändert die Perspektive grundlegend.

Es geht nicht mehr nur um neue oder laufende Finanzierungen. Im Fokus steht ein erheblicher Altbestand an Kreditverträgen – abgeschlossen in einer Zeit, in der Bearbeitungsgebühren kaum hinterfragt wurden und rechtlich weitgehend unangefochten waren.

Was damals als marktüblich galt, wird heute neu bewertet.

Für Konsument:innen entsteht daraus eine seltene Konstellation: die Möglichkeit, finanzielle Entscheidungen der Vergangenheit nachträglich zu korrigieren – nicht aus Kulanz, sondern auf Basis gefestigter Rechtsprechung. Für Banken hingegen wird Zeit vom Verbündeten zum Risiko. Denn mit jedem Jahr, das bislang als abgeschlossen galt, wächst potenziell die Anspruchsmasse.

Was jetzt folgt

Die weitere Entwicklung wird weniger von neuen Grundsatzurteilen abhängen als von ihrer praktischen Umsetzung. Die Leitlinien sind gezogen. Entscheidend ist, wie konsequent sie angewendet werden – von Gerichten, von Banken und nicht zuletzt von den Betroffenen selbst.

Viel spricht dafür, dass das Thema nicht kurzfristig verschwinden wird. Im Gegenteil: Mit wachsender Bekanntheit und sinkenden Zugangshürden dürfte die Zahl der Rückforderungen weiter steigen. Für Banken bedeutet das Anpassungsdruck. Für Konsument:innen eine Option, die lange theoretisch war und nun praktisch wird.

Und für den Markt insgesamt eine leise, aber nachhaltige Verschiebung in Richtung Fairness – nicht aus Kulanz, sondern aus Recht.