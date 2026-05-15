VeClub by Schiefer: Neuer Member Club für die nächste Generation im Vergaberecht

Mit dem VeClub by Schiefer Rechtsanwälte entsteht in Österreich ein vergaberechtszentrierter Member Club für junge Entscheidungsträger:innen. Beim offiziellen Launch Anfang Mai in Wien standen aktuelle Herausforderungen der öffentlichen Beschaffung, neue Perspektiven und der Austausch zwischen den Generationen im Mittelpunkt.
Warum Vergaberecht längst über juristische Fragestellungen hinausgeht, zeigte der offizielle Launch des VeClub by Schiefer Rechtsanwälte am 7. Mai 2026 in Wien. Der neue Member Club richtet sich an die nächste Generation von Entscheidungsträger:innen aus Einkauf, Beschaffung, öffentlicher Verwaltung und vergaberechtsrelevanten Branchen.
Nach einem Soft Launch am 25. März 2026 wurde der VeClub im Rahmen eines exklusiven Flagship Events in der Schiefer Pop-up-Bar offiziell vorgestellt. Martin Schiefer, Maria Troger und Christian Richter-Schöller brachten dabei ausgewählte Vertreter:innen der Next Generation zusammen, um über aktuelle Herausforderungen, neue Perspektiven und die Zukunft des Vergaberechts zu diskutieren.
Plattform für Austausch und Wissenstransfer
Der VeClub versteht sich als Plattform für Austausch, Wissenstransfer und Vernetzung. In einem ausgewählten Rahmen sollen Mitglieder künftig regelmäßig bei Veranstaltungen zusammenkommen, aktuelle Fragen der öffentlichen Beschaffung diskutieren, voneinander lernen und langfristige berufliche Netzwerke aufbauen. Das Mitgliederkonzept verbindet Panel-Talks mit Expert:innen, interaktive Diskussionen und informelle Afterworks.
Schiefer Rechtsanwälte ist es ein besonderes Anliegen, junge Perspektiven mit Erfahrung zu verbinden und den Austausch zwischen den Generationen aktiv zu fördern. Denn wer früh Verantwortung übernimmt, prägt die Entwicklung von morgen mit. Genau dort entstehen neue Ideen, neue Zugänge und nachhaltige Lösungen.
Vergaberecht als strategisches Thema
Beim Flagship Event wurde deutlich, wie eng Vergaberecht heute mit unternehmerischen Entscheidungen, Ressourcenplanung und gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen verknüpft ist. Im Mittelpunkt standen unter anderem Lieferkettenstabilität, nachhaltige Finanzierung sowie die Zukunft des Standorts Österreich und Europa. Öffentliche Beschaffung wird damit zunehmend als strategisches Thema verstanden, das verantwortungsvoll und zukunftsorientiert gestaltet werden muss.
Die hohe Nachfrage und die lebendige Diskussion beim Auftakt unterstrichen den Bedarf nach einem Format, das praxisnah, strategisch und auf Augenhöhe funktioniert. Inputs kamen unter anderem von Felix Krainer, Founder & CEO von Planet Matters, Heike Lehner, Ökonomin und Product Owner AI der Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG, sowie Marlene Johler, Head of Strategy bei Greiner Packaging.
Community für Menschen mit Gestaltungswillen
Mit dem VeClub schafft Schiefer Rechtsanwälte eine Community für Menschen mit Gestaltungswillen. Ziel ist es, das Vergaberecht auch künftig fair, verständlich, werteorientiert, transparent und für alle Beteiligten zugänglich zu gestalten. Der Launch in Wien war damit nicht nur der Start eines neuen Netzwerks, sondern auch ein Signal dafür, dass das Vergaberecht von morgen neue Räume, neue Stimmen und einen stärkeren Austausch zwischen den Generationen braucht.