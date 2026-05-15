VeClub by Schiefer: Neuer Member Club für die nächste Generation im Vergaberecht

Warum Vergaberecht längst über juristische Fragestellungen hinausgeht, zeigte der offizielle Launch des VeClub by Schiefer Rechtsanwälte am 7. Mai 2026 in Wien. Der neue Member Club richtet sich an die nächste Generation von Entscheidungsträger:innen aus Einkauf, Beschaffung, öffentlicher Verwaltung und vergaberechtsrelevanten Branchen.

Nach einem Soft Launch am 25. März 2026 wurde der VeClub im Rahmen eines exklusiven Flagship Events in der Schiefer Pop-up-Bar offiziell vorgestellt. Martin Schiefer, Maria Troger und Christian Richter-Schöller brachten dabei ausgewählte Vertreter:innen der Next Generation zusammen, um über aktuelle Herausforderungen, neue Perspektiven und die Zukunft des Vergaberechts zu diskutieren.