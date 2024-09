Gericht beurteilt Kreditgebühren für unzulässig

Oliver Peschel ist eingetragener Rechtsanwalt und Universitätslektor in Wien. Er ist spezialisiert auf die Beratung und Vertretung von Privatpersonen sowie Klein- und Mittelbetrieben (KMU). Peschel hält regelmäßig Vorträge in seinen Fachgebieten, lehrt an der Sigmund Freud Privatuniversität und ist Autor einer Vielzahl an rechtswissenschaftlichen Beiträgen, die in anerkannten Fachzeitschriften erschienen sind.