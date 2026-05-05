KI-Agenten: Wer haftet, wenn der Algorithmus irrt

trend: KI-Agenten verbreiten sich rasant und übernehmen Aufgaben von Mitarbeitenden. Haften Unternehmen für deren Arbeitsergebnisse, wie für die der menschlichen Kolleg:innen?

Riede: Im Kern ist das so. Unternehmen, die KI-Agenten einsetzen, werden grundsätzlich auch für deren Ergebnisse und für Schäden haften, die durch die Tätigkeiten verursacht werden. Das ist der Haftung für Mitarbeiter nicht unähnlich. In der Praxis gibt es dazu aber noch große Fragezeichen. KI-Agenten haben nun mal keine Rechtspersönlichkeit und können nicht wie Menschen eine Willenserklärung abgeben. Das System der Verschuldenshaftung ist zudem auf den Ersatz vorhersehbarer Schäden zugeschnitten. Bei KI-Agenten, die weitgehend autonom agieren, könnte dies ein Knackpunkt sein.

KI-Agenten einfach als eine Art intelligentere Maschinen zu klassifizieren, greift zu kurz?

Ein Getränkeautomat führt zwar auch autonom Transaktionen aus, nimmt Geld entgegen und händigt ein Produkt aus. KI-Agenten handeln aber viel selbständiger – sie agieren anhand von Zielvorgaben und können selbst entscheiden, wie sie die zur Zielerreichung notwendigen Schritte ausführen, unter anderem indem sie Systeme, Applikationen und Datenbanken von Dritten ansteuern. Diese Möglichkeiten potenzieren sich, wenn KI-Agenten etwa mit anderen „fremden“ Agenten außerhalb des eigenen Unternehmens kommunizieren und „etwas ausverhandeln“.

Um Produktionsroboter in der Industrie werden Sicherheitskäfige errichtet, um Schaden zu minimieren. Welche „Käfige“ müssen Unternehmen um ihre KI-Agenten ziehen?

Ein Aspekt ist, den Agenten keinen uneingeschränkten Spielraum zu geben. Unternehmen sind gut beraten, hier risikobasiert vorzugehen und vor allem bei Use-Cases, die riskanter sind (also dort, wo kommerziell wichtige Transaktionen getätigt werden, oder Leistungen an Kunden erbracht werden) Vorsicht walten zu lassen. Hier kann man technisch und organisatorisch dafür sorgen, dass der KI-Agent erstmal in einem überschaubaren „Käfig“ operiert. Es muss Limits geben, wie etwa Höchstgrenzen für Transaktionen oder eine Blacklist für besonders heikle Dinge, die man lieber nicht den Agenten überlassen sollte. Ein zweiter Punkt ist die menschliche Aufsicht. Das Prinzip „Human in the loop“ ist bei agentischer KI noch wichtiger als bei klassischer KI. Wenn der KI-Agent, weil er einen tollen Rabatt entdeckt hat, eine LKW-Ladung Kopierpapier bestellt, können Sie das schwerlich als Irrtum geltend machen. Da kommt das Zivilrecht an seine Grenzen. Bei agentischer KI sollte die Governance also bullet proof sein, um das Risiko entsprechend einzugrenzen.