Dealmaker im Osten

Dennoch sind auch einige heimische Unternehmen, allen voran Banken und Versicherungen, mit Übernahmen in Osteruropa aktiv, und sie vertrauen dabei den großen Kanzleien des Landes. Den wohl beeindruckendsten Coup hat dabei die Erste Group mit ihrer Übernahme von 50 Prozent der Santander Bank Polska gelandet. Sieben Milliarden Euro ist der Deal schwer – eine der größten Übernahmen in CEE der letzten Jahre.



Die Transaktion ist auch aus juristischer Sicht hoch komplex. Begleitet hat den Megadeal ein Team von Wolf Theiss Österreich. Die Partner Richard Wolf, Claus Schneider und Günter Bauer hatten den Lead in der juristischen Beratung zu den österreichischen und nicht-EU rechtlichen Aspekten der Transaktion im Bereich des Gesellschaftsrechts, des Kapitalmarktrechts, des Übernahmerechts sowie des Banken- und Versicherungsschutzrechts. Wolf Theiss-Gründungspartner Richard Wolf: „Natürlich müssen bei der polnischen Finanzaufsichtsbehörde und der Europäischen Kommission noch die kartellrechtlichen Genehmigungen eingeholt werden. Das Closing der Transaktion wird daher erst um das Jahresende 2025 erwartet.“

Wolf Theiss ist der heimische Platzhirsch im Osteuropa-Business. Neben den Büros in Wien und Brüssel ist die Kanzlei in zwölf Ländern Osteuropas vertreten. Zusätzlich gibt es Desks in Kosovo und in Montenegro. Das Beratungsgeschäft mit direktem CEE-Bezug macht bereits deutlich mehr als die Hälfte des jährlichen Umsatzes aus. Für 2024 soll der Anteil bereits 60 Prozent erreichen.

Richard Wolf zu den besonderen Herausforderungen bei Transaktionen in Osteuropa: „In der CEE/SEE-Region gelten 17 unterschiedliche Rechtssysteme, teils mit eigenen FDI-Screening-Procedures, also Prüfungen von ausländischen Direktinvestitionen durch die Regierungen. Dazu kommt die Prüfung von kartell- und kapitalmarktrechtlichen Rahmenbedingungen.“ Die Strukturierungen der Deals sind somit extrem aufwendig und fordern zusätzlich Abstimmungen mit mehreren Behörden. Deshalb werden Transaktionen mittlerweile von Wien und auch von den Büros vor Ort betreut. „Die internationale Erfahrung und die Mehrsprachigkeit unserer Mitarbeiter reduzieren Reibungsverluste,“ meint Wolf.