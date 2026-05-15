Trump: Handelsreisender in eigener Sache

Wie Donald Trump sein Mandat mit eigenen finanziellen Interessen verknüpft, offenbart sich einmal mehr bei seinem ersten China-Besuch seit 2017. An Bord der Präsidentenmaschine ist eine Wirtschaftsdelegation, unter anderem mit Apple-Chef Tim Cook, zu dem der Präsident ein besonderes Naheverhältnis pflegt. Im Gefolge sind diesmal CEOs aus der Chipbranche (Nvidia, Micron, Qualcomm), Topköpfe aus der Finanz (Blackrock, Blackstone, Goldman Sachs), aus der Luftfahrt (Boeing, GE Aerospace) aber auch Chefs aus der Immobilien- und Nahrungsmittelbranche (Cargill, Citi) sowie Elon Musk, wie Trump in einem Post auf seinem Netzwerk Truth Social berichtet.

In den Monaten vor dem Trip investierte Trump bis zu 7,2 Millionen Dollar in Apple, wie aus Daten der US-Behörde für Regierungsethik hervorgeht. Die genauen Beträge lassen sich nicht ablesen, er hat erheblich aufgestockt. Der größte Zukauf datiert auf Anfang Februar und hatte einen Wert zwischen einer und fünf Millionen Dollar. Ob die Investitionen in Aktien oder andere Finanzinstrumente flossen, wird aus den Daten nicht klar.

Auch mit Papieren der anderen begleitenden Unternehmen im Tross trieb Trump in den Monaten zuvor regen Handel, allerdings lässt sich dort keine klare Tendenz ablesen, ob Käufe oder Verkäufe überwogen. Boeing sicherte sich in China jedenfalls einen Auftrag von 200 Flugzeugen im Wert von über 37 Milliarden Dollar, den auch Trump verkündete - dabei allerdings eine andere Zahl nannte. An der Börse war ein noch größerer Auftrag von 500 Stück erwartet worden, weshalb die Aktie deutlich verlor.