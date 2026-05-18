Warum der EU-Haushalt 2028-2034 über Europa als Weltmacht entscheidet

Uneinigkeit herrscht nicht nur über die Höhe des Haushalts, sondern auch darüber, wo das Geld herkommen soll. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen möchte mit neuen Steuern zusätzliche Eigenmittel lukrieren. Etwa mit Abgaben auf nicht gesammelten Elektromüll, Tabakprodukte und Unternehmen mit einem Umsatz von mehr als 100 Millionen Euro. Das Parlament hätte noch gern Abgaben auf Onlineglücksspiele und Kapitalgewinne aus Kryptowerten. Nichts davon gilt als gesichert. Der Europäische Rechnungshof warnt schon jetzt, dass viele der vorgeschlagenen Änderungen nicht unbedingt zu Verbesserungen führen.

Die Erstellung eines Haushalts ist immer auch ein Machtkampf zwischen den EU-Institutionen. Die Kommission hat vorgelegt und mit der geplanten Zusammenlegung der beiden größten Etatposten, der Agrar- und der Regionalförderung, die zusammen knapp 70 Prozent des aktuellen Haushalts ausmachen, bei vielen für Schnappatmung gesorgt. Sehr wohl sinnvoll ist die vorgesehene Flexibilität, die Mittel sollen künftig leichter umgeschichtet werden, um besser mit weiteren möglichen Krisen umzugehen.

Auch wenn auf dem Papier noch genug Zeit für die Verhandlungen bleibt, ist dennoch eine gewisse Eile geboten. Im kommenden April stehen in Frankreich Präsidentschaftswahlen an, und es ist wohl im Interesse der EU, vor dem möglichen, und so wie es derzeit aussieht, sogar wahrscheinlichen, Wahlsieg des rechten Rassemblement National das Budget unter Dach und Fach gebracht zu haben. Andernfalls würde es wohl noch komplizierter werden, als es ohnehin schon ist.

Eine Einigung wird daher für Ende des heurigen Jahres angestrebt, und sie sollte auch das Ziel sein. Wird es erreicht, könnte Europa seine Handlungsfähigkeit auf der weltpolitischen Bühne unter Beweis stellen.

Der Gastkommentar ist im trend.PREMIUM vom 8. Mai 2026 erschienen.