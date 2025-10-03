Politik Backstage: Türkis-Rot-Pink in der Abseitsfalle

Bei ihrer – eine Woche zurückliegenden – fünftägigen New-York-Woche wurde auch sichtbar, wie das Zusammenspiel zwischen den drei wichtigsten Repräsentanten des Landes auf der außenpolitischen Bühne funktioniert.

Alexander Van der Bellen ist als Bundespräsident auch nach außen hin der höchste Repräsentant des Landes; der 81-Jährige zieht die Fäden auch in der Außenpolitik lieber hinter der Tapetentür der Präsidentschaftskanzlei. Selbst bisher allein ihm vorbehaltene Solotermine gab er diesmal in New York an seine beiden mitreisenden Politikerkolleg:innen paritätisch ab.

Dem Kanzler überließ VdB nicht ganz uneigennützig die jedes Jahr fällige Einladung an alle Staatsoberhäupter zu einem Meet & Greet mit jeweiligen US-Präsidenten im New Yorker Nobelhotel „Lotte Palace“. Van der Bellen, der dem aktuellen Amtsinhaber Donald Trump nolens volens schon in dessen erster Amtszeit beim routinemäßigen Meet & Greet einmal persönlich begegnet war, hatte offenbar keine Lust auf ein zweites gemeinsames Foto für die Geschichtsbücher. Zumal der Gastgeber der einst breit begehrten Einladung in seiner zweiten Amtsperiode mehr denn je gegen alles steht, was dem Ex-Grünen-Chef heilig ist.

An die Außenministerin trat das Staatsoberhaupt einen attraktiven medialen TV-Auftritt in New York für das heimatliche Publikum ab: das seit den Tagen von Heinz Fischer Jahr für Jahr in der ZIB2 geführte große Interview mit dem obersten Repräsentanten Österreichs über aktuelle Fragen rund um den wichtigsten Weltgipfel in der UNO-Metropole der USA.

Meinl-Reisinger muss das Gespräch von der Lunch-Ecke der österreichischen UN-Vertretung aus aufzeichnen. Danach wartet schon das nächste von gut zwei Dutzend Meetings mit Amtskolleg:innen. „Wie viel Zeit habe ich noch und wer ist jetzt dran“, fragt sie nach der ZIB2-Aufzeichnung einen Botschaftsmitarbeiter. Die Antwort – „der Außenminister von Togo“ – quittiert sie mit ein paar Sätzen in routiniertem Französisch, um sich für einen Austausch in der offiziellen Amtssprache des Kollegen aufzuwärmen.

Bei einer gemeinsamen Bilanz des UNO-Besuchs vor Medienvertreter:innen wird auch nach außen hin sichtbar, dass der Kanzler in Sachen Außenpolitik nicht in die erste Reihe drängt. Dem gelernten Anwalt, der nach Amtsantritt begann, sein Englisch aufzufrischen, ist das Terrain noch spürbar fremd. Auf EU-Ebene bewegt sich Stocker bereits weitaus lockerer als beim bunten internationalen Treiben im UNO-Hauptquartier am East River.