Politik Backstage Podcast: ORF – Fahrt ins Blaue

APA-Geschäftsführer Clemens Pig (links) werden die besten Chancen auf die Weißmann-Nachfolge eingeräumt. Bis 28. Mai läuft die Bewerbungsfrist, gewählt wird am 11. Juni. Rechts: die interimistische Generaldirektorin Ingrid Thurnher.©APA/APA-Fotoservice/feelimage/Matern
Neue Köpfe nach altem Proporz-Muster: Warum die ORF-Reform auf sich warten lässt, analysiert trend-Kolumnist Josef Votzi in diesem Podcast.
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Wie jede Woche erzählt die KI-generierte Stimme von trend-Kolumnist Josef Votzi im „Politik Backstage“-Podcast aus dem Innenleben der österreichischen Politik:
Warum Alt-Granden in mehreren Parteien wegen der ORF intern Alarm schlagen und wie diese den ORF gegen eine Art feindliche Übernahme durch die FPÖ absichern wollen.