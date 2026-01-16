Politik Backstage: Operation „Andi muss bleiben“

Auch wenn der rote Regierungspartner mit dem Überraschungs-Coup in Sachen Mehrwertsteuer-Senkung zumindest öffentlich an politischem Terrain gewonnen hat. Ob Babler den Parteitag am 7. März politisch überlebt, entscheidet sich in den verbleibenden Jänner-Wochen. Spätestens am 13. Februar müssen die Babler-Gegner einen Gegenkandidaten in Stellung bringen. „Inzwischen sind bis auf Wien alle Landesparteien der Meinung, dass uns Babler alle mit in den Abgrund reißt”, sagt ein SPÖ-Parteivorstandsmitglied, „Kern ist der einzige, der den Karren aus dem Dreck ziehen kann.”

Der wieder erfolgreich im Wirtschaftsleben verankerte Manager will, sagen Vertraute, aber nur antreten, wenn Wien zumindest eine Freigabe der Abstimmung klar signalisiert. „Eine Überraschung wäre, wenn Babler selbst Einsicht zeigt, die Verantwortung für die Lage der SPÖ übernimmt und sich zurückzieht”, analysiert ein SPÖ-Präsidiumsmitglied nüchtern: „Es ist ja nicht so, dass der Parteivorsitzende intern in Sitzungen nicht mit Kritik konfrontiert wird.”

Ohne „Selbstreflexion und klare Analyse” könne es aber weder in der SPÖ noch in der Regierung „einen Strategiewechsel” und in der Folge „einen Stimmungswechsel in der Bevölkerung” geben. Babler, der vor zwei Jahren mit der forschen Ansage angetreten war, „die SPÖ wieder zur 40-Prozent-Partei zu machen”, stehe statt dessen vor einem roten Trümmerhaufen, sagt ein einflussreicher SPÖ-Insider: „Ihm ist weder auch nur ein kleiner Stimmenzuwachs gelungen noch hat er, wie versprochen, die in mehrere Lager gespaltene Partei wieder zusammengeführt.

„Wenn jemand keine Führungsfähigkeit hat, dann spüren das die Leute. Dann gibt es auch kein Vertrauen”, so das Resümee des SPÖ-Spitzenfunktionärs, „Führungsschwäche können wir uns aber in Zeiten wie diesen nicht leisten. Für die SPÖ wird das nun zur Überlebensfrage.”

Bei der jüngsten Zusammenkunft der roten Spitzen, einer erweiterten Präsidiumsklausur vergangenes Wochenende in Gumpoldskirchen, blieb ein möglicher Gegenkandidat zu Babler am Parteitag der Elefant im Raum. Zu einer Debatte kam es „zäh, aber doch“ über die inhaltliche Ausrichtung der Partei. Babler würde, so der Tenor der Kritik, Entscheidungen entweder im kleinsten Kreis treffen oder „wie zuletzt bei zentralen Fragen wie Mercosur einfach ohne jede Festlegung durchtauchen wollen“, so ein Sitzungsteilnehmer. Überschaubares Ergebnis der Debatte: Die schon länger im Dornröschenschlaf belassene „Außenpolitische Kommission der SPÖ“ soll unter Vorsitz von EU-Delegationsleiter Andreas Schieder wiederbelebt werden.

Ein Teil der Babler-Kritiker will die kommenden zwei, drei Wochen aber nach wie vor für eine größere Weichenstellung nutzen und den Weg für den Sturz des SPÖ-Chefs freimachen. Sie wollen den Wiener Parteichef Michael Ludwig zumindest so weit ins Boot holen, dass er die Abstimmung über einen Gegenkandidaten zu Babler für die Wiener Genossen auch hochoffiziell freigibt.

Siegesgewiss, dass es so noch gelingt, den Weg für Christian Kern anstelle von Andreas Babler in Partei und Regierung frei zu machen, ist selbst ein zentraler Protagonist der ansehnlich großen Babler-muss-weg-Truppe in der SPÖ nicht mehr: „Die Chancen, dass wir Babler am Parteitag loswerden, stehen 50 zu 50.”