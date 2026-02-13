Politik Backstage: Katerstimmung in der SPÖ

Anfang der Woche machte sich unter prominenten Babler-Gegnern schon Siegesstimmung breit. Einer klaren Mehrheit für die Kandidatur von Ex-Kanzler Christian Kern in den Spitzengremien der SPÖ stehe so gut wie nichts mehr im Wege. SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim hatte statutengemäß für diesen Freitag um 12 Uhr zu einer Sitzung des Parteivorstands in den SPÖ-Klubsitzungssaal im Parlament geladen. Im Vorfeld des Parteitags am 7. März sollten die letzten Weichen gestellt und allen voran die Kandidatenlisten vom Parteichef abwärts abgesegnet werden.

Hinter den Kulissen hatten bereits seit Wochen vor allem Funktionäre aus der Steiermark, dem Burgenland, Kärnten und last but not least aus Niederösterreich, der politischen Heimat des amtierenden Parteichefs, daran gearbeitet, die Ära von Andreas Babler am 7. März zu beenden.

Auch Babler-Fans wussten: Die erforderliche Mehrheit im Parteivorstand für die Kandidatur von Christian Kern als SPÖ-Chef war längst keine unüberwindliche Hürde mehr. Auch bei einer dann fälligen Kampfabstimmung zwischen Babler und Kern am Parteitag stünden die Zeichen für den Herausforderer gut.

Christian Kern, der einen hochdotierten Job als Chef eines Lok-Leasing-Unternehmens hat, wollte aber auf Nummer sicher gehen. Seine Einschätzung: Ohne freundliche Nasenlöcher des Chefs der Wiener SPÖ, Michael Ludwig, könnte es sehr knapp werden. In mehreren Gesprächen loteten bereits in den letzten Wochen Vertraute und schlussendlich er selbst die Stimmungslage im Wiener Rathaus zu einer Kampfkandidatur aus.