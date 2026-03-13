Politik Backstage: „Das sah wie ein Anschlag aus“

Etwa zeitgleich wurde auch das ÖVP-Pendant von SPÖ-Mediensprecher Klaus Seltenheim informiert. ÖVP-Generalsekretär und zugleich Mediensprecher Nico Marchetti war über den – aus ÖVP-Sicht – „Super-Gau am Küniglberg“ offenbar derart paralysiert, dass am Tag danach die „Breaking News“ seinen Parteichef Christian Stocker am kalten Fuß erwischten. Der Kanzler schaltete in Sachen ORF aber umgehend auf Buddha-Dauermodus.

Partei-Manager Marchetti musste am Tag, nachdem er die Hiobsbotschaft erhalten hatte, mit einem dürren Statement ausrücken. „Wir nehmen die Entscheidung von Roland Weißmann zur Kenntnis. Volle Aufklärung und Transparenz sind jetzt das Gebot der Stunde. Weitere Schritte zu definieren ist nun die Aufgabe des Stiftungsrats.“

Andreas Babler war da schon einen Schritt weiter. Dem ORF „täte es gut“, wenn Weißmann nun „eine Generaldirektorin“ nachfolgen würde. In ÖVP-Kreisen ließ der rote Vorstoß nicht einmal 24 Stunden nach der Demission von Weißmann erste Alarmglocken schrillen: Nutzt der SPÖ-Chef jetzt die Gunst der Stunde, um über die Frauen-Schiene den Anspruch auf den Posten des nächsten ORF-Chefs zu stellen?

In und außerhalb des ÖVP-Regierungsviertels bekam der bereits grassierende Argwohn zusätzliche Nahrung: Täuscht der erste Blick, dass die Vorwürfe gegen Weißmann und dessen abrupter Abgang Ausfluss einer Privatangelegenheit mit massiven innerbetrieblichen Implikationen sind? Kommt hier stattdessen ein abgekartetes Machtspiel mit sorgsam verteilten Rollen vor und hinter den Kulissen zur Aufführung? Sprich: Wurde da gerade der alte und designierte neue ORF-Chef politisch brutal vom Spielfeld geschossen?