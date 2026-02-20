Politik Backstage Podcast: Donnergrollen aus der Hofburg

Ministerin Tanner wurde vom Kanzler-Vorstoß überrascht, Präsident Van der Bellen will die Fragestellung genau prüfen lassen.©PA-Images/OTS/CARINA KARLOVITS
Warum Christian Stocker mit seinem Vorstoß für ein Wehrdienst-Plebiszit nicht nur seine Koalitionspartner gegen sich aufgebracht hat, erzählt Ihnen Josef Votzi in der neuen Podcast-Folge.
Wie jede Woche erzählt Ihnen die KI-generierte Stimme von trend-Kolumnist Josef Votzi auch dieses Mal im neuen Podcast zu „Politik Backstage“ die Insider aus dem Innenleben der österreichischen Politik:
Josef Votzi über Christian Stockers Ambitionen, eine Volksabstimmung zur Wehrpflicht anzustoßen, und warum das in der Hofburg gar nicht gut ankommt.