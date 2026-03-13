Abo

Politik Backstage Podcast: „Das sah aus wie ein Anschlag“

Roland Weißmann war von Jänner 2022 bis März 2026 Generaldirektor des ORF.

Ob hinter der Causa Weißmann ein abgekartetes politisches Spiel für einen Machtwechsel im ORF steckt, analysiert trend-Kolumnist Josef Votzi in dieser Podcast-Folge.

Wie jede Woche erzählt Ihnen die KI-generierte Stimme von trend-Kolumnist Josef Votzi auch dieses Mal im neuen Podcast zu „Politik Backstage“ die Insider aus dem Innenleben der österreichischen Politik:

Steckt hinter der Causa Weißmann ein abgekartetes politisches Spiel für einen Machtwechsel im ORF? Wie sich dieser erste massive Argwohn in ÖVP-Kreisen vorläufig gelegt hat. Warum der politische Schaden aber größer als befürchtet ausfallen könnte.

