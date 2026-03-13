Politik Backstage Podcast: „Das sah aus wie ein Anschlag“

Roland Weißmann war von Jänner 2022 bis März 2026 Generaldirektor des ORF.©APA/Eva Manhart
Ob hinter der Causa Weißmann ein abgekartetes politisches Spiel für einen Machtwechsel im ORF steckt, analysiert trend-Kolumnist Josef Votzi in dieser Podcast-Folge.
Wie jede Woche erzählt Ihnen die KI-generierte Stimme von trend-Kolumnist Josef Votzi auch dieses Mal im neuen Podcast zu „Politik Backstage“ die Insider aus dem Innenleben der österreichischen Politik:
Steckt hinter der Causa Weißmann ein abgekartetes politisches Spiel für einen Machtwechsel im ORF? Wie sich dieser erste massive Argwohn in ÖVP-Kreisen vorläufig gelegt hat. Warum der politische Schaden aber größer als befürchtet ausfallen könnte.