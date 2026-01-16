Politik Backstage Podcast: Operation „Andi muss bleiben“

Das Regierungstrio Andreas Babler, Christian Stocker und Beate Meinl-Reisinger©APA/Georg Hochmuth
Die Regierung hofft mit ihrer Rabatt-Aktion im Supermarkt endlich aus dem hartnäckigen Stimmungstief zu kommen. Warum Christian Stocker damit nicht nur seine Haut, sondern auch die seines Wackel-Vize Andreas Babler retten will, erzählt Josef Votzi in dieser Podcast-Folge.
von
Wie jede Woche erzählt Ihnen die KI-generierte Stimme von trend-Kolumnist Josef Votzi auch dieses Mal im neuen Podcast zu „Politik Backstage“ die Insider aus dem Innenleben der österreichischen Politik:
Wie uneinsichtig der SPÖ-Chef nach wie vor mit interner Kritik umgeht und wie seine Gegner jetzt einen letzten Anlauf für seinen Sturz beim SPÖ-Parteitag im März nehmen.