Politik Backstage Podcast: Operation „Andi muss bleiben“

Wie jede Woche erzählt Ihnen die KI-generierte Stimme von trend-Kolumnist Josef Votzi auch dieses Mal im neuen Podcast zu „Politik Backstage“ die Insider aus dem Innenleben der österreichischen Politik:

Wie uneinsichtig der SPÖ-Chef nach wie vor mit interner Kritik umgeht und wie seine Gegner jetzt einen letzten Anlauf für seinen Sturz beim SPÖ-Parteitag im März nehmen.