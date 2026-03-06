Politik Backstage Podcast: Für Kurz gilt Plan B wie Brüssel

Wie jede Woche erzählt Ihnen die KI-generierte Stimme von trend-Kolumnist Josef Votzi auch dieses Mal im neuen Podcast zu „Politik Backstage“ die Insider aus dem Innenleben der österreichischen Politik:

Just zum ersten Geburtstag von Türkis-Rot-Pink orten Kenner von Sebastian Kurz nach dem abgeblasenen Comeback als Nehammer-Nachfolger eine neue Strategie des jüngsten Alt-Kanzlers. Das „Projekt Ballhausplatz“ war gestern, ab sofort gilt das „Projekt Berlaymont“.