Politik Backstage Podcast: Für Kurz gilt Plan B wie Brüssel

Sebastian Kurz versucht sich mehr denn je mit Auftritten außerhalb der Landesgrenzen als internationaler Staats- und Wirtschaftsmann zu profilieren. Sein Ziel: die Spitze der EU-Kommission.

Warum für Sebastian Kurz aus dem „Projekt Ballhausplatz“ das „Projekt Berlaymont“ wird, analysiert trend-Kolumnist Josef Votzi in der neuen Podcast-Folge.

Wie jede Woche erzählt Ihnen die KI-generierte Stimme von trend-Kolumnist Josef Votzi auch dieses Mal im neuen Podcast zu „Politik Backstage“ die Insider aus dem Innenleben der österreichischen Politik:

Just zum ersten Geburtstag von Türkis-Rot-Pink orten Kenner von Sebastian Kurz nach dem abgeblasenen Comeback als Nehammer-Nachfolger eine neue Strategie des jüngsten Alt-Kanzlers. Das „Projekt Ballhausplatz“ war gestern, ab sofort gilt das „Projekt Berlaymont“. 

