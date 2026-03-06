Politik Backstage Podcast: Für Kurz gilt Plan B wie Brüssel

Sebastian Kurz versucht sich mehr denn je mit Auftritten außerhalb der Landesgrenzen als internationaler Staats- und Wirtschaftsmann zu profilieren. Sein Ziel: die Spitze der EU-Kommission.©APA-Images / dpa / Pia Bayer
Warum für Sebastian Kurz aus dem „Projekt Ballhausplatz“ das „Projekt Berlaymont“ wird, analysiert trend-Kolumnist Josef Votzi in der neuen Podcast-Folge.
von
Just zum ersten Geburtstag von Türkis-Rot-Pink orten Kenner von Sebastian Kurz nach dem abgeblasenen Comeback als Nehammer-Nachfolger eine neue Strategie des jüngsten Alt-Kanzlers. Das „Projekt Ballhausplatz“ war gestern, ab sofort gilt das „Projekt Berlaymont“.