Politik Backstage Podcast: Katerstimmung in der SPÖ

 © APA/Roland Schlager

SPÖ-Parteiobmann Andreas Babler beim diesjährigen Opernball

©APA/Roland Schlager
Warum Michael Ludwig am Ende Christian Kern doch die kalte Schulter zeigte und Babler-Gegner die SPÖ jetzt „vor der Existenzfrage” sehen, erzählt Ihnen Josef Votzi in der neuen Folge des Podcasts.

Wie jede Woche erzählt Ihnen die KI-generierte Stimme von trend-Kolumnist Josef Votzi auch dieses Mal im neuen Podcast zu „Politik Backstage“ die Insider aus dem Innenleben der österreichischen Politik:

Wo die Latte für den roten Parteichef bei seiner Wiederwahl am 7. März liegt. Und warum aber selbst Wiener Spitzengenossen den SPÖ-Vizekanzler als nächsten Spitzenkandidaten in Frage stellen.

