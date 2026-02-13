Politik Backstage Podcast: Katerstimmung in der SPÖ

Wie jede Woche erzählt Ihnen die KI-generierte Stimme von trend-Kolumnist Josef Votzi auch dieses Mal im neuen Podcast zu „Politik Backstage“ die Insider aus dem Innenleben der österreichischen Politik:

Wo die Latte für den roten Parteichef bei seiner Wiederwahl am 7. März liegt. Und warum aber selbst Wiener Spitzengenossen den SPÖ-Vizekanzler als nächsten Spitzenkandidaten in Frage stellen.