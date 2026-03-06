Politik Backstage: Für Kurz gilt Plan B wie Brüssel

Kurz-Kenner in der ÖVP glauben zu wissen: Das Drehbuch, an dem Kurz & Co. bereits arbeiten, trägt nicht mehr den Titel „Projekt Ballhausplatz“, sondern längst „Projekt Berlaymont“. Das markant kreuzförmige und vergleichsweise unansehnliche Bürohochhaus ist der Sitz der EU-Kommission in Brüssel.

Der nächste österreichische Fixstarter in den neotürkisen Planspielen für den Einzug ins Berlaymont heißt Sebastian Kurz. Sein nächstes Karriereziel: der EU-Kommissionspräsident als Nachfolger von Ursula von der Leyen.

Das kolportierte Planspiel ist ähnlich wie einst die ÖVP-Machtübernahme kein bloßer feuchter Wunschtraum. Teilnehmende Beobachter sagen: Kurz tue strategisch alles, um dieses Powerplay noch fester zu verwurzeln.

Mit wesentlichen Exponenten der Europäischen Volkspartei (EVP) pflegt Kurz auch als Unternehmer weiterhin regelmäßig persönlichen Umgang. Wenn beispielsweise die CSU wie jüngst Anfang Jänner zu einem Eröffnungsreferat bei ihrer routinemäßigen Winterklausurtagung ruft, ist Kurz zur Stelle. EVP-Fraktions- und Parteichef ist der CSU-Spitzenmann Manfred Weber.

Kurz vertieft auch ungebrochen seine als Politiker begründeten Kontakte zu den „bösen Buben“ der EU wie Viktor Orbán oder Robert Fico. Die EVP verteidigte zwar bei der letzten EU-Wahl ihre Position als stärkste Fraktion im EU-Parlament. Sie wird aber nach der nächsten Wahl (ob des weiteren Aufstiegs der Rechten in immer mehr EU-Ländern) noch mehr als heute auf Bündnisse mit den Fraktionen rechts der EVP angewiesen sein.

Woher nehmen Kurz & Co. freilich die Gewissheit, dass Kickls FPÖ bei ihrem Planspiel mitmachen würde? „Kickl wäre mit Kurz in Brüssel dann den nach wie vor attraktivsten Gegenspieler in der Innenpolitik los. Gleichzeitig könnte er dank seines Koalitionspartners Kurz weitaus mehr blaue Positionen in Brüssel durchsetzen als unter einem für ihn unkalkulierbaren EU-Kommissionschef“, sagt ein ÖVP-Insider.

Gesichertes Fakt ist jedenfalls, dass Sebastian Kurz in den letzten Monaten besonders offensiv an seinem internationalen und europäischen Profil arbeitete. Im Weltkonzert positioniert er sich nicht mehr nur als Trump-Versteher, sondern auch als Achsen- und Gesprächspartner vieler anderer Autokraten in der Tech- und Politikwelt. Auf der Europa-Bühne ließ Kurz zudem kürzlich in einem großen Interview mit dem Chefredakteur der „Neuen Zürcher Zeitung (NZZ)“ aufhorchen. „Man kann nicht mehr stolz sein, aus Europa zu kommen“, proklamierte er.

Sein Gegenrezept in der „NZZ“: In Europa gäbe es immer mehr Menschen, die eine Mitte-rechts-Politik wollten. Menschen, „die weder woke noch für massenhaft illegale Migration sind. Und die auch nicht glauben, dass es gut ist, wenn man die europäische Autoindustrie zerstört und in den Markt eingreift und den Verbrenner verbietet und Elektro verordnet.“

Kurz-Kenner haben dieses Interview nicht nur als Abrechnung mit dem bisherigen Kurs von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gelesen. Für sie sind Ansagen wie diese auch ein Testballon für die nächste ÖVP-Wahlkampagne, angeführt vom künftigen Retter aus der EU-Not, Sebastian Kurz.

Seit es nun tagtäglich Bomben und Raketen im Mittleren Osten hagelt, meldet sich der Comeback-Willige mithilfe seines Plan B offensiver denn je mit Lob für Trump & Netanjahu und Tadel für die EU-Spitzen zu Wort. „Ich habe wenig Verständnis, wenn aus Europa mahnende Worte kommen, die jetzt zum Dialog aufrufen“, ließ er jüngst etwa in einem „Presse“-Interview wissen: „IEuropa sollte sich, wenn es schon keinen Beitrag leistet, wenigstens mit Kritik an jenen zurückhalten, die Notwendiges tun.“