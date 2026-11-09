Die Namen früherer ­Präsidenten der Wirtschaftskammer sind in der Zentrale in der Wiedner Hauptstraße allgegenwärtig: Es gibt einen Julius-­Raab-Saal, einen Rudolf-Sallinger-Saal, einen Leopold-Maderthaner-Saal. Und ganz oben die Christoph-Leitl-­Lounge – die frühere Skylounge im zwölften Stock mit prächtigem Rundumblick auf Wien ließ Harald Mahrer in seinem ersten Amtsjahr auf den Namen seines Vorgängers umbenennen.

Welche Art Erinnerung an Mahrer bleiben soll, darauf will sich dessen Nachfolgerin Martha Schultz nicht festlegen: „Alle Säle haben schon einen Namen. Und derzeit stehen keine Umbauten an.“ Die Tirolerin war nach eigenem Bekunden stets in bestem Einvernehmen mit ihrem Vorgänger, der im November 2025 nach einer völlig verunglückten Funktionärsbezugsdebatte plötzlich zum Rückzug gezwungen war; sie tauscht sich auch weiterhin mit ihm aus.

Sich selbst könnte Schultz, knapp ein Jahr im Amt, jedoch ein Denkmal setzen: indem sie ihre Organisation so mustergültig umbaut, dass es eine Blaupause für Reformen in der Republik ist. In weiten Teilen der Unternehmerschaft herrscht die Hoffnung, dass mit einer weitreichenden Kammerreform das vorexerziert wird, was dann im großen Staatsgefüge nachgemacht werden soll, am besten gleich auch in Arbeiterkammer, Ärztekammer & Co. Motto: Wenn es die Unternehmer nicht schaffen, wer dann?

Tourismusexpertin Schultz, im eigenen Betrieb für Werbung, Verkauf und Controlling zuständig, will sich im trend-Gespräch zwar nicht als „Role Model fürs Reformieren“ sehen. Doch der Druck, bis zur nächsten Sitzung des Wirtschaftsparlaments Ende November herzeigbare Ergebnisse zu liefern, ist enorm.

Die Trennungsgespräche zum Abbau eines Viertels der Mitarbeiter in der Zentrale – 200 von 800 – sind zwar abgeschlossen. In der Bundeskammer, zu der auch die Außenhandelsstellen ressortieren, trifft es die im Schnitt teuersten Beschäftigten: Laut Rechnungshof beträgt der Aufwand je Mitarbeiter 167.000 Euro, während die Länder deutlich darunter liegen – von 80.400 Euro in Wien bis 100.800 Euro im Burgenland.

Doch welchen Beitrag die Länder genau leisten, ist bis heute unklar. Und von einer echten Strukturreform ist bisher wenig zu sehen. „Bloßer Mitarbeiterabbau löst die strukturelle Thematik nicht“, so ein ranghoher WKO-Funktionär. Das bringt die nur für kurze Zeit verstummten Kritiker wieder in Stellung, nicht nur den Industriellen Stephan Zöchling. Deregulierungsstaatssekretär Sepp Schellhorn hat sein Urteil ebenfalls schon gefällt: „Es wurden ein paar Mitarbeiter abgebaut und ein paar Funktionen nicht nachbesetzt. Das ist kein großer Wurf.“ Die in Aussicht gestellte Entlastung für die Betriebe um 100 Millionen Euro pro Jahr ab 2030, vor allem durch eine Absenkung der Kammerumlage 2, hält der Neos-Politiker überhaupt für einen „Taschenspielertrick“. Schellhorn: „Das zahlen sich die Unternehmen durch die Kammerumlage 1 ja selbst.“

Noch schärfer sind die Geschosse von Gerald Zmuegg, Obmann der Freiheitlichen Wirtschaft Wien und des Kontrollausschusses der Wirtschaftskammer. Er vermisst Einsparungen in der „nötigen Höhe“ und fokussiert auf die Wirtschaftskammer-Rücklagen in Höhe von zwei Milliarden Euro, von denen nur etwas mehr als die Hälfte gesetzlich notwendig ist: „Die Rücklagen werden nicht in einem Ausmaß reduziert, das betriebswirtschaftlichen Grundsätzen folgt“, postuliert Zmuegg, der die WKO-Reform deshalb gleich einmal für „gescheitert“ erklärt. Seiner Ansicht nach „soll die Präsidentin zurücktreten und einen erfahrenen Sanierer die notwendigen Schritte im Sinne der Mitglieder umsetzen lassen“.