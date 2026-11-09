Ein Jahr nach dem plötzlichen Abgang von Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer steckt seine Nachfolgerin Martha Schultz noch immer mitten im Umbau der Unternehmervertretung - und gerät zusehends in die Defensive.
Die Namen früherer Präsidenten der Wirtschaftskammer sind in der Zentrale in der Wiedner Hauptstraße allgegenwärtig: Es gibt einen Julius-Raab-Saal, einen Rudolf-Sallinger-Saal, einen Leopold-Maderthaner-Saal. Und ganz oben die Christoph-Leitl-Lounge – die frühere Skylounge im zwölften Stock mit prächtigem Rundumblick auf Wien ließ Harald Mahrer in seinem ersten Amtsjahr auf den Namen seines Vorgängers umbenennen.
Welche Art Erinnerung an Mahrer bleiben soll, darauf will sich dessen Nachfolgerin Martha Schultz nicht festlegen: „Alle Säle haben schon einen Namen. Und derzeit stehen keine Umbauten an.“ Die Tirolerin war nach eigenem Bekunden stets in bestem Einvernehmen mit ihrem Vorgänger, der im November 2025 nach einer völlig verunglückten Funktionärsbezugsdebatte plötzlich zum Rückzug gezwungen war; sie tauscht sich auch weiterhin mit ihm aus.
Sich selbst könnte Schultz, knapp ein Jahr im Amt, jedoch ein Denkmal setzen: indem sie ihre Organisation so mustergültig umbaut, dass es eine Blaupause für Reformen in der Republik ist. In weiten Teilen der Unternehmerschaft herrscht die Hoffnung, dass mit einer weitreichenden Kammerreform das vorexerziert wird, was dann im großen Staatsgefüge nachgemacht werden soll, am besten gleich auch in Arbeiterkammer, Ärztekammer & Co. Motto: Wenn es die Unternehmer nicht schaffen, wer dann?
Tourismusexpertin Schultz, im eigenen Betrieb für Werbung, Verkauf und Controlling zuständig, will sich im trend-Gespräch zwar nicht als „Role Model fürs Reformieren“ sehen. Doch der Druck, bis zur nächsten Sitzung des Wirtschaftsparlaments Ende November herzeigbare Ergebnisse zu liefern, ist enorm.
Die Trennungsgespräche zum Abbau eines Viertels der Mitarbeiter in der Zentrale – 200 von 800 – sind zwar abgeschlossen. In der Bundeskammer, zu der auch die Außenhandelsstellen ressortieren, trifft es die im Schnitt teuersten Beschäftigten: Laut Rechnungshof beträgt der Aufwand je Mitarbeiter 167.000 Euro, während die Länder deutlich darunter liegen – von 80.400 Euro in Wien bis 100.800 Euro im Burgenland.
Doch welchen Beitrag die Länder genau leisten, ist bis heute unklar. Und von einer echten Strukturreform ist bisher wenig zu sehen. „Bloßer Mitarbeiterabbau löst die strukturelle Thematik nicht“, so ein ranghoher WKO-Funktionär. Das bringt die nur für kurze Zeit verstummten Kritiker wieder in Stellung, nicht nur den Industriellen Stephan Zöchling. Deregulierungsstaatssekretär Sepp Schellhorn hat sein Urteil ebenfalls schon gefällt: „Es wurden ein paar Mitarbeiter abgebaut und ein paar Funktionen nicht nachbesetzt. Das ist kein großer Wurf.“ Die in Aussicht gestellte Entlastung für die Betriebe um 100 Millionen Euro pro Jahr ab 2030, vor allem durch eine Absenkung der Kammerumlage 2, hält der Neos-Politiker überhaupt für einen „Taschenspielertrick“. Schellhorn: „Das zahlen sich die Unternehmen durch die Kammerumlage 1 ja selbst.“
Noch schärfer sind die Geschosse von Gerald Zmuegg, Obmann der Freiheitlichen Wirtschaft Wien und des Kontrollausschusses der Wirtschaftskammer. Er vermisst Einsparungen in der „nötigen Höhe“ und fokussiert auf die Wirtschaftskammer-Rücklagen in Höhe von zwei Milliarden Euro, von denen nur etwas mehr als die Hälfte gesetzlich notwendig ist: „Die Rücklagen werden nicht in einem Ausmaß reduziert, das betriebswirtschaftlichen Grundsätzen folgt“, postuliert Zmuegg, der die WKO-Reform deshalb gleich einmal für „gescheitert“ erklärt. Seiner Ansicht nach „soll die Präsidentin zurücktreten und einen erfahrenen Sanierer die notwendigen Schritte im Sinne der Mitglieder umsetzen lassen“.
Wie Schultz auf Kritik reagiert
Schultz nimmt solche Angriffe nach außen hin gelassen. Sie hat ihrem Haus soeben neue Regeln für Gehaltserhöhungen und Compliance verpasst, Letzteres als Reaktion auf den Skandal um Postenvergaben und Weinkeller-Gespräche von Walter Ruck, dem Ende Juli zurückgetretenen Präsidenten der Wirtschaftskammer Wien.
Stärker fordern sie die Nachwehen der Kündigungswelle im eigenen Haus, auch emotional. Die Präsidentin ist auch Bundesvorsitzende der Teilorganisation Frau in der Wirtschaft. Dass vor allem Frauen gekündigt würden, wie anonyme Schreiben behaupten, relativiert Schultz – tatsächlich beträgt der Frauenanteil bei den Abgängen 61 Prozent, knapp unter dem allgemeinen Frauenanteil in der Bundeskammer in Höhe von 63 Prozent. Und die Kritik, dass bei der Reform zu wenig weitergeht? In Richtung des Gastronomen Schellhorn, dessen Entbürokratisierungserfolge vorerst überschaubar sind, sagt sie, er solle vor der eigenen Türe kehren: „Von den 60 wirtschaftsrelevanten Maßnahmen seines ersten Entbürokratisierungspakets sind gerade einmal zehn umgesetzt“, so die Präsidentin süffisant. „Er hat mir einen Gruß aus der Küche geschickt, und ich warte schon dringend auf die Vorspeise.“
Wo es bei der Reform hapert
Dem Vorwurf, wenig an den eigenen Strukturen zu rütteln, kontert sie mit dem Hinweis, dass sie ganze Abteilungen aufgelöst hat – etwa jene für Innovation und Digitalisierung sowie jene für Nachhaltigkeit. Die Abteilung Krisenmanagement und Sicherheitsvorsorge werde in die Bundessparte Industrie eingegliedert. Schultz hat auch die Anzahl der Generalsekretärsstellvertreter von bisher drei auf einen reduziert. Doch echte Durchbrüche im Megaprojekt, das schwer durchsichtige Gestrüpp aus einer Bundeskammer, neun Landeskammern, 93 Fachverbänden und 590 Fachgruppen zu lichten, gibt es bisher keine. Und wenn es einmal einen Vorschlag gibt, der ans Eingemachte geht, versandet er in der Regel.
Als wohl geplatzten Versuchsballon darf man inzwischen einen sommerlichen Vorstoß von WKO-Bankenobmann Michael Höllerer einordnen, die Landessparten für Banken und Versicherungen ersatzlos zu streichen. Die Idee des RBI-Chefs hätte beträchtliches Skalierungspotenzial, allein die sieben Sparten in den neun Landeskammern bringen es auf 63 Spartenobleute und 126 Stellvertreter – insgesamt 189 Funktionärsposten, Geschäftsführungen, Büros und Mitarbeiter inklusive.
Das bringt andere Fachbereiche unter Druck. „Höllerer hat es mit seiner Forderung relativ leicht“, sagt Erwin Pellet, ehemaliger Obmann des Landesgremiums des Elektro- und Einrichtungshandels in Wien, „eine große Bank braucht viele Leistungen der Kammer nicht in demselben Ausmaß wie etwa ein kleiner Tischlerbetrieb.“ Für Transport-Spartenobmann Alexander Klacska gilt es, „zwischen schlankeren Strukturen und regionaler Nähe die richtige Balance zu finden“.
Reformfreudige Kammer-Obere bezeichnen die Struktur der Interessenvertretung als „sich selbst erhaltendes System“. Weil nicht nur die Bundes- und neun Landeskammern, sondern auch die 93 Fachverbände und 590 Fachgruppen eigenständige Körperschaften öffentlichen Rechts mit eigener Vermögens- und Haushaltsautonomie sind, „müssten sich diese de facto selbst abschaffen“, formuliert ein Insider, warum eine Spartenzusammenlegung nicht so einfach klappt.
Schultz will die großen Ziele zwar nicht aufgeben und würde die Sache mit ihrem Unternehmer-Mindset am liebsten rasch durchziehen. Sie hat aber zuwenig Durchgriffsmöglichkeiten. „Wir sind kein Konzern“, sagt sie achselzuckend. Anders als im eigenen Betrieb, den sie mit ihrem Bruder führt, könne sie als Kammerpräsidentin nicht einfach entscheiden und umsetzen. Es ist der Moment, in dem ihr Blick auf die großformatigen Bilder der Zillertaler Alpen an der Wand und auf das Paar Holzski hinter ihrem Schreibtisch schweift.
Föderale Lähmung
Somit wird wohl nicht, wie erhofft, der Schwung des Neuanfangs unter Schultz auf andere Bereiche der Republik abfärben, sondern es droht eher das Gegenteil: Die föderale Lähmung könnte auch die WKO-Reformer erfassen. „Die Macht der Präsidenten in den Landeskammern ist enorm“, sagt ein Funktionär, „es ist wie in der Politik, wo die Landeshauptleutekonferenz eine Art Schattenregierung ist.“ Sogar Kammer-Paradekritiker Schellhorn, aktuell im Clinch mit den Landeshauptleuten, gibt zu, dass „Schultz und ich hier ähnliche Probleme haben. Die Länder lassen sich wenig sagen.“
Schultz ist vom Typ her eine Umsetzerin, die auf das Machbare schielt. In den eigenen Reihen hat sie nach wie vor mächtige Fans. Sie ist „ein Segen für die Wirtschaftskammer, gerade weil sie selbst eine echte Unternehmerin ist“, sagt Raiffeisenbanker Höllerer stellvertretend für viele andere. „Sie bemüht sich sehr ernsthaft um die Reform.“
Aktivierung der Rücklagen
Am Ende wird für die Mitglieder zählen, ob es spürbare Entlastungen bei den Beiträgen und Verbesserungen bei den Services gibt. Neben Einsparungen im laufenden Betrieb wird dafür wohl ein Teil der Rücklagen aktiviert werden müssen. Sie sind zu zwei Drittel gebunden, etwa in Beteiligungen und Immobilien, sagt Schultz, „nur“ 780 Millionen Euro seien frei verfügbar. Doch die Intransparenz rund um dieses Thema ist ein verlässlicher Nährboden für die Kritiker.
So ist unklar, wie hoch die stillen Reserven sind. Die für ihre Servicequalität hochgelobte Außenwirtschaftsorganisation – ein weltweites Netzwerk von 97 Standorten in mehr als 70 Ländern – hat noch 28 Häuser im Eigenbesitz. Im WKO-Jahresabschluss für 2025 sind die Auslandsimmobilien mit rund 35 Millionen Euro bilanziert – bewertet zu Anschaffungskosten. Ihr heutiger Marktwert dürfte um ein Vielfaches höher liegen. Auch der Rechnungshof kritisiert, dass Immobilien oft sogar nur mit dem niedrigen Einheitswert in den Büchern stehen. Die Wirtschaftskammer Wien hat unter ihrem machtbewußten Ex-Präsidenten Ruck zudem ein höchst fragwürdiges Immobilienleben entwickelt.
Schultz verspricht nun mehr Transparenz und einen „Verwendungsplan“. Ausdauer und Zähigkeit gelten als eine ihrer herausragendsten Stärken. Zum Stressabbau, sagt die Präsidentin, geht sie auf Berge, wenn sie in Tirol ist, in Wien aber auch gern zu Fuß durch die nächtlichen Straßen. Gut möglich, dass sie in den nächsten Wochen und Monaten ein paar Extrakilometer einlegen wird müssen.
Martha Schultz über ...
Doppelgleisigkeiten: „Wir diskutieren natürlich darüber, ob wir in allen Bereichen eine Struktur „neun plus eins" brauchen. Das war ja auch der Hintergrund von Michael Höllerers Vorschlag, die Landes-Bankensparten zu streichen. Aus unternehmerischer Sicht möchte ich Veränderungen rasch umsetzen. Aber wir sind kein Konzern. In der Wirtschaftskammer müssen wir dafür die Mitglieder und die zuständigen Gremien einbinden. Entscheidend für mich ist, Doppelgleisigkeiten abzubauen und tragfähige Lösungen zustande zu bringen."
Querschnittsmaterien: „Wir haben die Abteilungen Innovation und Digitalisierung sowie Nachhaltigkeit aufgelöst, weil wir zum Teil Doppelgleisigkeiten hatten. Digitalisierungsthemen müssen für mich in jeder Abteilung stattfinden, auch das Thema Nachhaltigkeit muss in jede Abteilung integriert werden."
Regionalstaellen: „Könnte ich eine Wirtschaftskammer neu aufbauen, würde ich sie konsequent danach ausrichten, was unsere Unternehmen brauchen: eine starke Interessenvertretung und Services, die ihnen im Alltag konkret helfen. Dazu gehören für mich auch Anlaufstellen in den Ländern und Bezirken. Ich bin selbst Unternehmerin in Osttirol, und da ist Innsbruck sehr weit weg. Wir müssen entweder über Südtirol oder über Salzburg fahren. Deshalb ist es wichtig, dass es in Lienz eine Bezirksstelle gibt, an die sich die Unternehmen mit all ihren Fragen wenden können."
Frauen-Abgänge: „In der WKÖ sind 63 Prozent der Beschäftigten Frauen, bei den jetzigen Abgängen beträgt der Frauenanteil 61 Prozent. Frauen sind damit also nicht überproportional von den Abgängen betroffen."
Schellhorns Handlungsbedarf: „Wir haben Staatssekretär Schellhorn über 100 Vorschläge zur Deregulierung übermittelt. Davon ist noch nicht viel umgesetzt worden: von den 60 wirtschaftsrelevanten Maßnahmen seines ersten Pakets gerade einmal zehn. Um es in der Sprache der Wirte zu sagen: Er hat mir einen Gruß aus der Küche geschickt, und ich warte schon dringend auf die Vorspeise. Er sollte vielleicht mit seinen Köchen im Regierungsteam reden, damit wir da weiterkommen."
Ihre Mission: „Ich sehe mich nicht als Role Model fürs Reformieren. Ich habe diese Aufgabe übernommen und von Anfang an gesagt, dass es eine Reform braucht. Die habe ich gestartet und wir setzen bereits Schritt für Schritt konkrete Veränderungen um. Ich gehe das Ganze unternehmerisch an. Ich möchte meine Arbeit machen und die Kammer zukunftsfit aufstellen. Wir müssen digitaler und effizienter werden. Im Mittelpunkt muss immer die Frage stehen: Was brauchen unsere Unternehmerinnen und Unternehmer?"
Immobilienverwertungsplan „Wir müssen prüfen, welche Immobilien notwendig sind und wie wir sie sinnvoll nutzen. Dafür arbeiten wir derzeit an einem Verwendungsplan. Die Landeskammern sind ebenfalls eingebunden. Welche Immobilien brauchen wir für eigene Büroräumlichkeiten, welche dienen der Veranlagung? Deren Erträge verwenden wir beispielsweise zur Finanzierung von Bildungsmaßnahmen, die andernfalls aus den Umlagen unserer Mitglieder finanziert werden müssten. Deshalb kann man nicht einfach sagen: Wir haben zwei Milliarden Euro Rücklagen, die lösen wir jetzt auf. Das muss man differenziert und seriös betrachten."
Der Artikel ist im trend.PREMIUM vom 23. Oktober 2026 erschienen.