Was Unternehmer:innen von der WKO fordern (Teil I)

Als er dann plötzlich weg war, waren alle doch ein wenig verdutzt. Am 13. November kündigte Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer seinen Rücktritt an, nachdem er tagelang wegen der ­Erhöhung von Löhnen und Funktionärsbezügen im Bereich der WKO unter schweren öffentlichen ­Beschuss gekommen war, auch seine Doppelfunktion an der Spitze der Kammer und des Generalrats der Nationalbank wurde ihm vorgeworfen. Dass dem PR-Profi in der Hitze des Gefechts schwere Kommunikationsfehler unterliefen – geschenkt. Aber gleich ein Rücktritt?

Erst allmählich wird klar, dass sich schon über längere Zeit großer Frust angestaut hat. Insbesondere bei kleineren und mittelgroßen Betrieben, die die Härten von zwei Jahren Rezession und der Aussicht auf prolongierte Stagnation besonders stark abbekommen. Die Politik redete hingegen nach wie vor lieber von Stromkostenzuschüssen für die Großindustrie oder Förderungen für Start-ups, statt sich um den berühmten Mittelstand zu kümmern. Mahrer hatte „unten“ zu wenig Rückhalt, als es eng wurde.

Am 27. November trat die Tirolerin ­Martha Schultz als – interimistische – Nachfolgerin von Mahrer an, sie kündigte „eine Reform, keine Revolution“ im Bereich der Aufgaben, Strukturen, Transparenz und beim Wahlrecht an. Bis zum ersten Halbjahr 2026 sollen konkrete Vorschläge vorliegen. Die Suche nach dem Dauernachfolger hat längst begonnen. Seine oder ihre Aufgabe wird nicht nur sein, die Wogen zu glätten, sondern auch eine Reform einzuleiten, die weit über eine ­Summe kleiner Schritte hinausgeht.

Erste Stimmen werden laut, dass die Wirtschaftskammer mit ihrer Bundes- und neun Länderorganisationen als „Role Model“ vorangehen müsse, etwa für die große avisierte Bundesstaatsreform. Regionen zusammenlegen oder ganz einfach Digitalisierung effizienter einsetzen? „Die Kammer könnte ein Vorreiter für eine allgemeine Verwaltungsreform sein“, sagt einer der 16 vom trend befragten KMU-Unternehmer:innen.

trend wollte von diesen WKO-Mitgliedern aus verschiedensten Branchen und Bundesländern wissen, wie ihre Interessenvertretung künftig aufgestellt werden soll, ob es eine Pflichtmitgliedschaft braucht, wo gespart werden soll – und wo besser nicht. Herausgekommen ist ein Sammelsurium an durchwegs konstruktiven Vorschlägen, die auch die neue Kammerspitze beherzigen sollte. Aber auch die Einschätzung, dass eine solche Reform mit Blut, Schweiß und Tränen verbunden sein wird. „Das wird kein Kindergeburtstag und es wird wehtun“, prophezeit die ­Gerätebauunternehmerin Gertrude Schatzdorfer-Wölfel.