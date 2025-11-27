Martha Schultz: Die WKO-Übergangspräsidentin

Im trend-Interview äußerte sich Schultz auch über den Gender Pay Gap, der in Österreich ausgeprägter ist als in den meisten EU-Ländern. „Männer sind bei Gehaltsverhandlungen oft mutiger und fordern mehr, da müssen wir Frauen noch viel selbstbewusster werden und uns mehr zutrauen.“

In einer ihrer ersten Entscheidungen als interimistische WKO-Präsidentin ging es für Schultz ebenfalls um das Gehalt. Zwar nicht um ihr eigenes, sondern um jenes der 5.800 WKO-Mitarbeiter:innen. Statt eines geplanten Gehaltsplus von 4,2 Prozent ab Juli 2026 gibt es nun ab Jänner 2026 ein Plus von 2,1 Prozent. Damit fällt die Basis für zukünftige Lohnverhandlungen deutlich geringer aus. Diese Entscheidung sei Schultz nicht leicht gefallen, sie sei aber notwendig, um „das zu tun, was wir von anderen einfordern: Augenmaß und Verantwortung in schwierigen Zeiten.“

In ihrer Antrittsrede am Donnerstag sagte Schultz, dass sich einiges ändern müsse, um Vertrauen zurückzugewinnen. Das WKO-Image beschrieb sie als ramponiert: „Dieses Bild müssen wir korrigieren, weil es uns in dieser Schärfe auch nicht gerecht wird.“ Außerdem verteidigte sie die Pflichtmitgliedschaft und verwies auf die wichtige Rolle der Wirtschaftskammer, um für einen „dynamischen Wirtschaftsaufschwung“ zu sorgen.

Zudem soll es ab 2027 ein neues Gehaltsmodell geben. Ob Schultz dann immer noch an der Spitze der WKO steht und wer ihr folgen könnte, ist derzeit offen.