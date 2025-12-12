Was Unternehmer:innen von der WKO fordern (Teil II)

Für meine erste Gründung habe ich vor Jahren eine Förderung für den Markteintritt bekommen. Mein WKO-Beitrag hat sich damals sehr gut amortisiert. Heute zahlen wir unsere Beiträge, die Kammer ist für uns im Tagesgeschäft nonexistent. Interessanterweise nutzen aber viele unserer Vertriebspartner die WKO als Vehikel für den Vertrieb, etwa bei Veranstaltungen und Seminaren. Wir profitieren also indirekt. Ich würde eine freiwillige Mitgliedschaft begrüßen, weil es das ganze System leistungsgetriebener macht – und bin mir sicher, dass viele Unternehmen drinbleiben würden. Wenn der Service passt, zahle ich auch gern mehr dafür. Die meisten sozialpartnerschaftlichen Organisationen – nicht nur die WKO – haben Verschlankungspotenzial. Wir als Unternehmen sind in Deutschland bei einigen Kommunikationsverbänden Mitglied, da zahlen wir freiwillig deutlich mehr als bei der WKO. Das sind Branchenverbände, die uns wirklich etwas bringen.