Wie KI die Generationen spaltet

ChatGPT, Claude, Gemini: Spricht man im Alltag von KI, werden zumeist Chat-Tools, die auf großen Sprachmodellen basieren, gemeint. Dass die Technologie jedoch in vielen anderen Bereichen Einzug gefunden hat, scheint vielen Österreicher:innen noch nicht bewusst. Das zeigt die neue Umfrage des Linzer Market Institus für den trend.