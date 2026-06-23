Wie KI die Generationen spaltet

Die große trend-Umfrage: Die Mehrheit der Österreicher:innen nutzt künstliche Intelligenz. Doch je älter die Personen, desto weniger Interesse an der Technologie.
ChatGPT, Claude, Gemini: Spricht man im Alltag von KI, werden zumeist Chat-Tools, die auf großen Sprachmodellen basieren, gemeint. Dass die Technologie jedoch in vielen anderen Bereichen Einzug gefunden hat, scheint vielen Österreicher:innen noch nicht bewusst. Das zeigt die neue Umfrage des Linzer Market Institus für den trend.
Info
Diese repräsentative trend-Umfrage wurde vom Market Institut durchgeführt.
n = 1.000 Befragte.
Die Umfrage ist im trend.PREMIUM vom 12. Juni 2026 erschienen.