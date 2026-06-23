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Wie KI die Generationen spaltet

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 © APA / dpa-Zentralbild / Sebastian Kahnert

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Die große trend-Umfrage: Die Mehrheit der Österreicher:innen nutzt künstliche Intelligenz. Doch je älter die Personen, desto weniger Interesse an der Technologie.

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ChatGPT, Claude, Gemini: Spricht man im Alltag von KI, werden zumeist Chat-Tools, die auf großen Sprachmodellen basieren, gemeint. Dass die Technologie jedoch in vielen anderen Bereichen Einzug gefunden hat, scheint vielen Österreicher:innen noch nicht bewusst. Das zeigt die neue Umfrage des Linzer Market Institus für den trend.

trend-Redakteurin Paula-Marie Pucker präsentiert die Umfrageergebnisse.

Die Umfrage ist im trend.PREMIUM vom 12. Juni 2026 erschienen.

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