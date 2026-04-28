1. Mai: Tag der reduzierten Arbeit

Die Österreicher:innen arbeiten im internationalen Vergleich weniger als andere Industriestaaten. Liegt der OECD-Durchschnittswert bei 1.736 geleisteten Arbeitsstunden pro Jahr, sind es hierzulande lediglich 1.432 Stunden. Jedoch nur eine knappe Mehrheit der Bevölkerung glaubt, dass mehr geleistet werden soll, wie die neueste Umfrage des Linzer Market Instituts zeigt. In Deutschland zeigt sich ein noch klareres Bild: Knapp 70 Prozent der Deutschen unter 50 Jahre finden nicht, dass mehr gearbeitet werden muss, um den Wohlstand zu sichern.

Als „sehr wichtig“ stufen lediglich 22 Prozent der Befragten in Österreich die Notwendigkeit von mehr Arbeit ein. Dabei gibt es deutliche Unterschiede nach Alter. „Je länger Menschen in Pension sind, desto wichtiger finden sie, dass mehr gearbeitet wird“, analysiert Market-Expertin Birgit Starmayr. Personen über 60 Jahren könnten bei abnehmender Arbeitsleistung wohl die eigene Pension gefährdet sehen. Dahingegen meinen junge Menschen nicht, dass mehr gearbeitet werden soll.