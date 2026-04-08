So stolz sind die Österreicher:innen auf Europa

„Hätten wir aber gefragt, ob man sich eher als Österreicher oder Europäer verstehe, wäre das Ergebnis wohl anders“, relativiert Market-Expertin Birgit Starmayr. Im Vergleich mit Österreich wäre der Stolz aufs Heimatland dann wohl doch größer als auf die Union.

Der berühmte „American Way of Life“ wird seit Jahrzehnten auch in Europa propagiert. Mit dem wirtschaftlichen Erfolgskurs kam in den vergangenen Jahren zusätzlich ein „Chinese Way of Life“ hinzu. Gibt es auch einen „European Way of Life“?

Bei dieser Frage sind sich die Österreicher:innen uneinig. 55 Prozent der Bevölkerung können einen einzigartigen europäischen Lebensstil erkennen. 38 Prozent erkennen diesen nicht, sieben Prozent können die Frage nicht beantworten. Jene Österreicher:innen, die besonders stolze Europäer:innen sind, sehen am ehesten einen europäischen Lebensstil