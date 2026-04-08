So stolz sind die Österreicher:innen auf Europa

Die große trend-Umfrage: Die Mehrheit der Bevölkerung fühlt einen Europa-Stolz. Der „European Way of Life" überzeugt weniger.
Dass in den USA seit jeher ein anderer Nationalstolz als in vielen Ländern Europas gelebt wird, ist kein Geheimnis. Angesichts der aktuellen geopolitischen Zerwürfnisse scheint sich aber im Moment eine neuer Europa-Stolz zu entwickeln. Das zeigt die neueste Umfrage des Linzer Market Instituts.
71 Prozent der Österreicher:innen sind froh, Europäer:innen zu sein. Personen ab 50 Jahren sind besonders stolz auf ihre europäische Herkunft. Lediglich drei Prozent der Bevölkerung trägt das Prädikat Unionsbürger ungern.
„Hätten wir aber gefragt, ob man sich eher als Österreicher oder Europäer verstehe, wäre das Ergebnis wohl anders“, relativiert Market-Expertin Birgit Starmayr. Im Vergleich mit Österreich wäre der Stolz aufs Heimatland dann wohl doch größer als auf die Union.
Der berühmte „American Way of Life“ wird seit Jahrzehnten auch in Europa propagiert. Mit dem wirtschaftlichen Erfolgskurs kam in den vergangenen Jahren zusätzlich ein „Chinese Way of Life“ hinzu. Gibt es auch einen „European Way of Life“?
Bei dieser Frage sind sich die Österreicher:innen uneinig. 55 Prozent der Bevölkerung können einen einzigartigen europäischen Lebensstil erkennen. 38 Prozent erkennen diesen nicht, sieben Prozent können die Frage nicht beantworten. Jene Österreicher:innen, die besonders stolze Europäer:innen sind, sehen am ehesten einen europäischen Lebensstil
Diese repräsentative trend-Umfrage wurde vom Market Institut durchgeführt.
n = 1.000 Befragte. market.at
Der Artikel ist in der trend.EDITION vom 20. März 2026 erschienen.