So stehen die Österreicher:innen zur Frauenquote

Die FPÖ spricht von einer „Genderplanwirtschaft“, die zuständige SPÖ-Justizministerin Anna Sporrer sieht die Gleichstellung der Geschlechter in Aufsichtsräten als „Zeichen der ökonomischen Vernunft“: Vor wenigen Wochen passierte die nationale Umsetzung der „Women on Boards“-Richtlinie der EU den Nationalrat. Fortan müssen in heimischen Aufsichtsräten börsenotierter Gesellschaften mindestens 40 Prozent Frauen sitzen. Ein knappe Mehrheit der österreichischen Bevölkerung unterstützt diese EU-Richtlinie, wie die neueste Umfrage des Linzer Market Instituts zeigt.