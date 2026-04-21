So stehen die Österreicher:innen zur Frauenquote

Die große trend-Umfrage: Die Mehrheit der Österreicher:innen unterstützt eine verpflichtende Frauenquote in Vorständen und Aufsichtsräten.
Die FPÖ spricht von einer „Genderplanwirtschaft“, die zuständige SPÖ-Justizministerin Anna Sporrer sieht die Gleichstellung der Geschlechter in Aufsichtsräten als „Zeichen der ökonomischen Vernunft“: Vor wenigen Wochen passierte die nationale Umsetzung der „Women on Boards“-Richtlinie der EU den Nationalrat. Fortan müssen in heimischen Aufsichtsräten börsenotierter Gesellschaften mindestens 40 Prozent Frauen sitzen. Ein knappe Mehrheit der österreichischen Bevölkerung unterstützt diese EU-Richtlinie, wie die neueste Umfrage des Linzer Market Instituts zeigt.
Info
Diese repräsentative trend-Umfrage wurde vom Market Institut durchgeführt. n = 1.000 Befragte.
Der Artikel ist im trend.PREMIUM vom 3. April 2026 erschienen.