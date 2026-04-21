Abo

So stehen die Österreicher:innen zur Frauenquote

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Artikelbild
 © APA/APA/dpa/unbekannt

©APA/APA/dpa/unbekannt
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik

Die große trend-Umfrage: Die Mehrheit der Österreicher:innen unterstützt eine verpflichtende Frauenquote in Vorständen und Aufsichtsräten.

von

Die FPÖ spricht von einer „Genderplanwirtschaft“, die zuständige SPÖ-Justizministerin Anna Sporrer sieht die Gleichstellung der Geschlechter in Aufsichtsräten als „Zeichen der ökonomischen Vernunft“: Vor wenigen Wochen passierte die nationale Umsetzung der „Women on Boards“-Richtlinie der EU den Nationalrat. Fortan müssen in heimischen Aufsichtsräten börsenotierter Gesellschaften mindestens 40 Prozent Frauen sitzen. Ein knappe Mehrheit der österreichischen Bevölkerung unterstützt diese EU-Richtlinie, wie die neueste Umfrage des Linzer Market Instituts zeigt.

trend-Redakteurin Paula-Marie Pucker präsentiert die Umfrageergebnisse.

Der Artikel ist im trend.PREMIUM vom 3. April 2026 erschienen.

Über die Autoren

Logo
trend. Abo

Holen Sie sich trend. jetzt im bequemen Jahresabo!

Jetzt abonnieren!