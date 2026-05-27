So planen die Österreicher:innen ihren Sommerurlaub

Die gestiegenen Sprit- und Kerosinpreise lassen die Österreicher:innen kalt, was ihren Sommerurlaub betrifft: Sie wollen nicht auf ihre Auszeit im Sommer verzichten. Drei Viertel der Bevölkerung planen zumindest einen Urlaub, wie die neueste Umfrage des Linzer Market-Instituts für den trend zeigt, geurlaubt wird heuer sogar etwas mehr als im Vorjahr.