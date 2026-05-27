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So planen die Österreicher:innen ihren Sommerurlaub

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 © APA / dpa / Henning Kaiser

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Die große trend-Umfrage: Die Österreicher:innen wollen diesen Sommer länger als im Vorjahr im Ausland urlauben, doch dafür deutlich weniger Geld ausgeben.

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Die gestiegenen Sprit- und Kerosinpreise lassen die Österreicher:innen kalt, was ihren Sommerurlaub betrifft: Sie wollen nicht auf ihre Auszeit im Sommer verzichten. Drei Viertel der Bevölkerung planen zumindest einen Urlaub, wie die neueste Umfrage des Linzer Market-Instituts für den trend zeigt, geurlaubt wird heuer sogar etwas mehr als im Vorjahr.

trend-Redakteurin Paula-Marie Pucker präsentiert die Umfrageergebnisse.

Die Umfrage ist im trend.PREMIUM vom 8. Mai 2026 erschienen.

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