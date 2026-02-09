Umfrage: So unterschiedlich urlauben Jung und Alt

Je jünger die Österreicher:innen, desto öfter fliegen sie ins Ausland.©APA/Robert Jaeger
Die große trend-Umfrage: Die Österreicher:innen wollen heuer etwas seltener im Ausland urlauben. Für den Österreich-Urlaub sprechen Natur, Sprache und Sicherheit.
Die Österreicher:innen sparen traditionell ungern beim Urlaub. Heuer kommen aber viele nicht daran vorbei: Aus Kostengründen plant die Mehrheit der Österreicher:innen, 2026 seltener ins Ausland zu reisen, wie die neue Umfrage des Linzer Market Instituts zeigt.
13 Prozent der Österreicher:innen wollen im neuen Jahr öfter ins Ausland reisen als im vergangenen Jahr. 29 Prozent hingegen werden seltener die Landesgrenzen verlassen. Je jünger die Österreicher:innen, desto häufiger planen sie Auslandsreisen. Ab dem 50. Lebensjahr zeigen sich die Österreicher:innen deutlich zurückhaltender. 14 Prozent der Bevölkerung urlauben nie im Ausland.
Fast die Hälfte der Österreicher:innen wollen dieses Jahr kein Flugzeug besteigen. Am höchsten ist dieser Anteil bei der Generation 60 plus (60 Prozent). Besonders großes Fernweh hat wiederum die Jugend: 77 Prozent der 16- bis 29-Jährigen planen zumindest eine Flugreise. In der Gesamtbevölkerung liegt der Anteil bei 53 Prozent, bei höher Gebildeten bei 65 Prozent. „Sie verfügen oftmals über mehr finanzielle Mittel“, erklärt Market-Expertin Birgit Starmayr.
Angesichts geopolitischer Unsicherheiten gewinnt der Heimaturlaub an Attraktivität. 50 Prozent der Österreicher:innen schätzen die Sicherheit, die ein Österreich-Urlaub verspricht. Auch die Landschaft, die Sprache und das Essen sprechen für den Heimaturlaub. Je älter die Österreicher:innen, desto größere Österreich-Fans sind sie. Die Natur und die gewohnte Sprache sind für diese Urlauber:innen besonders attraktiv.
Finanziell überzeugt das Urlauben im Inland wiederum nicht. „Der Preis ist zurzeit grundsätzlich ein sensibles Thema“, so Expertin Starmayr. In Anbetracht der heimischen Infl ation spricht manches Pauschalreisenangebot wohl eher für das Ausland und gegen den Urlaub in Österreich
Der Artikel ist im trend.PREMIUM vom 16. Jänner 2026 erschienen.