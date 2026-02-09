Umfrage: So unterschiedlich urlauben Jung und Alt

Die Österreicher:innen sparen traditionell ungern beim Urlaub. Heuer kommen aber viele nicht daran vorbei: Aus Kostengründen plant die Mehrheit der Österreicher:innen, 2026 seltener ins Ausland zu reisen, wie die neue Umfrage des Linzer Market Instituts zeigt.

13 Prozent der Österreicher:innen wollen im neuen Jahr öfter ins Ausland reisen als im vergangenen Jahr. 29 Prozent hingegen werden seltener die Landesgrenzen verlassen. Je jünger die Österreicher:innen, desto häufiger planen sie Auslandsreisen. Ab dem 50. Lebensjahr zeigen sich die Österreicher:innen deutlich zurückhaltender. 14 Prozent der Bevölkerung urlauben nie im Ausland.