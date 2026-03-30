Wie das österreichische Gesundheitssystem bewertet wird

Einige spektakuläre Fehlbehandlungen in Spitälern haben dem hoch gerühmten österreichischen Gesundheitssystem zuletzt negative Schlagzeilen gebracht. Färbt das auch aufs Vertrauen ab? In der regelmäßig vom Linzer Market-Institut gestellten Institutionenvertrauensfrage rangieren Polizei und Universitäten bzw. Hochschulen ganz oben, das Gesundheitssystem jedoch nur im Mittelfeld – und die Bundesregierung ganz unten.

Für den trend fokussierte Market nun speziell auf die Gesundheitsversorgung. Elf Prozent bewerten die Qualität sehr gut, 46 Prozent eher gut. 40 Prozent ordnen sie hingegen tendenziell schlecht ein. „Die Jungen sind überzeugter als die Älteren“, liest Birgit Starmayr von Market aus den Detaildaten.