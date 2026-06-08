So beliebt ist die Erdgasförderung in Österreich

Groß war die Begeisterung bei Bundeskanzler Christian Stocker, Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer, der niederösterreichischen Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und der OMV-Führungsriege vor wenigen Tagen. Gemeinsam verkündete man den Beginn der Erdgasförderung im niederösterreichischen Wittau. Die Erschließung von Erdgasvorkommen wird von der Mehrheit der Bevölkerung unterstützt, wie eine neue Umfrage des Market Instituts für den trend zeigt.