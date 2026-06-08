So beliebt ist die Erdgasförderung in Österreich

Die trend-Umfragevideo: Welche Auswirkungen die gestiegenen Spritpreise in Folge des Irankriegs auf das Fahrverhalten haben - und auf die Akzeptanz fossiler Energien aus eigener Produktion.
Groß war die Begeisterung bei Bundeskanzler Christian Stocker, Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer, der niederösterreichischen Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und der OMV-Führungsriege vor wenigen Tagen. Gemeinsam verkündete man den Beginn der Erdgasförderung im niederösterreichischen Wittau. Die Erschließung von Erdgasvorkommen wird von der Mehrheit der Bevölkerung unterstützt, wie eine neue Umfrage des Market Instituts für den trend zeigt.
Info
Diese repräsentative trend-Umfrage wurde vom Market Institut durchgeführt. n = 1.000 Befragte.
Die Umfrage ist im trend.PREMIUM vom 22. Mai 2026 erschienen.