Hinter den Kulissen Europas

Der Großteil der parlamentarischen Arbeit findet – ähnlich wie im österreichischen Parlament - nicht im Plenarsaal, sondern in den 26 ständigen Ausschüssen statt. Dort beraten bis zu 90 Abgeordnete aus allen 27 Mitgliedstaaten über Gesetzesvorschläge, handeln Kompromisse aus und bereiten die Entscheidungen des Plenums vor. Organisiert sind sie in acht Fraktionen, denen sich die Abgeordneten nach ihrer politischen Ausrichtung anschließen. Als liberale Abgeordnete gehört Stürgkh zu „Renew Europe“. Zwischen den Fraktionen entstehen jene Allianzen, ohne die in Brüssel kaum ein Gesetz beschlossen werden könnte.

Aktuell steht Stürgkh intensiv mit einer tschechischen Kollegin einer Rechtspartei zum Energienetzausbau im Austausch. Politisch liegen die beiden Politikerinnen in vielen Fragen weit auseinander. Stürgkh und ihre Fraktionskolleg:innen kritisieren in ihren Reden die Rechtsfraktion stark. Die Zusammenarbeit funktioniere dennoch sehr gut. „Man lernt voneinander.“ Für diese Komplexität sei sie nach Brüssel gegangen, meint die liberale Politikerin. Wer ein Gesetz voranbringen wolle, müsse Brücken bauen – oft über ideologische Grenzen hinweg.

Während Politiker:innen unterschiedlicher Parteien in Österreich einander öffentlich nur selten loben – zumindest solange sie aktiv sind –, ist der Umgang im Europa-Parlament häufig weniger konfrontativ. „Es ist leichter, wertschätzend über Kolleginnen und Kollegen anderer Fraktionen zu sprechen, wenn man nicht aus demselben Land kommt“, erklärt Stürgkh. Die innenpolitischen Debatten der anderen Mitgliedstaaten kenne man oft nur oberflächlich. Stattdessen konzentriere man sich auf die sachliche Zusammenarbeit.

Das zeigt sich etwa beim Thema Gleichstellung. Bislang bedeutete Mutterschaft für EU-Parlamentarierinnen faktisch den Verlust der Stimme im Parlament. Wer wegen Karenz oder Mutterschutz nicht anwesend war, verlor sein Stimmrecht. „Dabei ist das Stimmrecht der Kern unseres Mandats“, sagt Stürgkh. Gemeinsam mit Kolleginnen setzte sie sich, selbst zweifache Mutter, dafür ein, dass Abgeordnete ihr Stimmrecht temporär an eine:n Kolleg:in abgeben können. „Viel zu lange hieß es: selber schuld. Man wisse ja worauf man sich einlasse, wenn man im Mandat ein Kind bekommt. Das habe auch ich von einem männlichen Kollegen hören müssen“, erzählt Stürgkh, deren zweites Kind drei Monate alt ist.

Aus dieser Zusammenarbeit entstand eine WhatsApp-Gruppe. Rund 15 Abgeordnete, die ebenfalls kürzlich Mütter wurden, tauschen sich darin aus – sei es zum Betriebskindergarten des Parlaments oder zur Schwierigkeit der Vereinbarkeit von Mandat und Care-Arbeit. Manchmal gehe es auch einfach darum, mit Frauen zu sprechen, die Ähnliches erleben, so Stürgkh. Parteipolitik spiele dort kaum eine Rolle, gemeinsame Erfahrungen aber umso mehr.