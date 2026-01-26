Vom 28. Regime bis zum Verbrenner: Das EU-Programm 2026

Kurz vor Weihnachten 2025 hat die EU-Kommission ihre Pläne für ein Verbrenner-Verbot ab 2035 aufgeweicht. Noch ist allerdings nichts beschlossen, die Pläne müssen noch im EU-Parlament und im Rat der Mitgliedsstaaten verhandelt werden. Die EU-Institutionen haben das Vorhaben weit nach oben auf der Prioritätenliste gehievt und für das erste Halbjahr 2026 geplant. Wie lange es bis zum Aus des Verbrenner-Aus aber tatsächlich dauern wird, ist derzeit noch unklar.